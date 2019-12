Teplice byly po většinu zápasu lepším týmem. Vypracovaly si velké množství šancí, první gól ale daly až po obrátce. Zlín v lázeňském městě nepůsobil dobrým dojmem, i když i on si dokázal pár příležitostí připravit.

Z prvního poločasu nejvíc zaujala tyčka Řezníčka, technický oblouček Jakuba Mareše, který z brankové čáry vykopl zlínský Buchta a také neodpískaná ruka Bartošáka. "Ta byla jasná ze všech úhlů. Snad se dočkáme penalty v náš prospěch příště," naráží trenér žlutomodrých Stanislav Hejkal na fakt, že jeho svěřenci v probíhajícím ligovém ročníku ani jednou pokutový kop nezahrávali, kdežto proti nim už se kopalo šestkrát.

Podle něho bylo střetnutí pro Teplice náročné hlavně psychicky. "Potřebovali jsme před posledním podzimním závěrem v Plzni vyhrát, protože víme, jak náročné je tam uspět. Jsem moc rád, že se to povedlo. Jen mě mrzí, že to zase do poslední minuty byly nervy, když máme během zápasu tolik šancí. Průběh byl ovlivněn složitějším terénem, hru jsme museli postupně hodně zjednodušit. O přestávce jsme hráče museli uklidnit, naštěstí jsme hned po nástupu z kabin branku dali," odfoukl si teplický stratég.

V průběhu zápasu mu ale balvan na srdci zůstal ležet i po úvodní brance Řezníčka. Severočeši totiž poté spálili několik tutovek. A příšel trest. Místo pohodlného náskoku Zlínští 20 minut před koncem Fantišem srovnali. "Přestali jsme hrát tak ofenzivně a inkasovali," glosoval Hejkal.

Knapík svou brankou, kterou vstřelil tři minuty po Fantišovi, zajistil Teplicím cenné tři body. Padla po standardní situaci, která se zrodila díky agilnímu Radostovi, jehož defenziva hostů zastavila jen za cenu faulu. Petr Mareš pak poslal na hlavu teplického benjamínka bochánek, který brankáři Rakovanovi rozhodně nechutnal. "Mám radost, že u rozhodujícího gólu byli naši dva mladí hráči Radosta s Knapíkem."

Trenér "Ševců" Jan Kameník uznal, že jeho celek nehrál v Teplicích dobře. "Bohužel jsme nezvládli vstup do druhého poločasu. Hra se pak hodně otevřela, podařilo se nám i vyrovnat. Jenže pak jsme udělali dvě chyby, inkasovali a závěr už byl takový vabank. Domácí měli díky své útočné dvojici velkou ofenzivní kvalitu, vypracovali si hodně šancí, rozdíl ve výsledku nakonec mohl být i vyšší."



FK Teplice - Fastav Zlín 2:1 (0:0)

Branky: 46. Řezníček, 74. Knapík - 71. Fantiš. Rozhodčí: Denev - Blažej, Koval. ŽK: Nazarov, Grigar - Fantiš. Diváci: 1524.

Teplice: Grigar - Knapík, Čmovš, Shejbal - Hyčka (46. Radosta), Nazarov (69. Kodeš), Kučera, Žitný, P. Mareš - Řezníček, J. Mareš (90.+2 Moulis). Trenér: Hejkal.

Zlín: Rakovan - Cedidla, Buchta, Hnaníček (90. Železník) - Matejov (83. Čanturišvili), Hlinka, Jiráček, Bartošák - Poznar (65. Janetzký), Wágner, Fantiš. Trenér: Kameník.