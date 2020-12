„Na poslední chvíli nám vypadli ještě Vukadinovič a Řezníček, ale tentokrát jsme hráli velice dobrý fotbal. Kluci věděli, o co hrají, jsme v těžké situaci, která se musí řešit,“ uvedl teplický trenér Stanislav Hejkal.

Křivdu necítí. „Přeju Teplicím, aby se z toho dostaly, kvůli zraněním to bude těžké, ale snad to zvládnou,“ uvedl očividně zklamaný Hejkal s tím, že šlo o jeho poslední zápas na teplické lavičce: „Není to o Hejkalovi, ale ano, počítám s tím, že to tak bude…“

„Se Standou jsme trénovali na Kladně, bude mě mrzet, jestli skončí, ale takový je fotbalový život,“ uvedl sparťanský trenér Václav Kotal.

Nový kouč žluto-modrých? Na konci týdne se skloňovalo jméno ústeckého kouče Jiřího Jarošíka, ten ale po sobotním duelu svého týmu s Třincem (0:1) kontakt s vedením klubu ze Stínadel dementoval. „O zájmu Teplic nic nevím,“ řekl.



Tepličtí měli zájem také o Michala Bílka, který ukončil angažmá v Kazachstánu, vzkázal však, že si chce po náročné štaci psychicky odpočinout.

Dalším kandidátem na uvolněný trenérský post je hradecký Zdeno Frťala, jenž v minulosti za Teplice hrál. O jeho uvolnění ale nechtějí ve východočeské metropoli ani slyšet. Možnost získání slovenského rodáka, který žije právě v Teplicích, je ale stále ve hře, trenér „votroků“ má totiž ve smlouvě výstupní klauzuli.



Severočeši musí tristní situaci řešit, na poslední místo tabulky a na tři sestupová místa mají náskok jen jeden bod. Není vyloučeno ani to, že je místo Hejkala dočasně povede jeho asistent Pavel Drsek.



Co se v neděli v podvečer na liduprázdném teplickém stadionu dělo?



Sparta, která v Teplicích prohrála naposledy v květnu 2014, nastoupila ve velkém stylu a v úvodních třinácti minutách měla tři slibné šance. Hned v té první trefil útočník Juliš levou tyč, v 7. minutě Vindheim zblízka přestřelil a o chvilku později Karlsson svůj pokus až do brány neprotlačil.



Skláři se po rozháraném úvodu sice zklidnili, ale po půl hodině řešili další problémy. Ve 30. minutě musel pro zranění (zřejmě stehenního svalu) odstoupit zkušený univerzál Mareček a šanci prvně od září dostal mladý odchovanec Radosta.



Teplice postrádaly řadu zraněných či nemocných opor, v brance nastoupil teprve k druhému ligovému startu Němeček, na pozicích obránců hráli středopolaři či matador Ljevakovič, jenž už dlouho nenastoupil v základní sestavě. Na střídání byli do pole připraveni pouze tři hráči.



Hosté měli v první půli velkou převahu, držení míče 74 procent, domácí jen bránili, dopředu nevymysleli nic, dokonce do přestávky ani jednou nevystřelili. To Sparta měla pokusů jedenáct.

V podobném trendu začala i druhá půle, první požár hasil žlutým zákrokem hned v jejím úvodu Jukl.



Rozhodující moment zápasu rozehrál v 65. minutě Juliš. Přistrčil na Karlssona, ten do strany na kapitána Dočkala, jenž přesným centrem našel opět Juliše. Ten formu potvrdil a v pohodě dorazil míč do brány – 0:1. Dal už sedmý gól v sezoně. Velmi pohledná, rychlá a přesná akce.



„Myslím, že jsme dnešní zápas zvládli, i když Teplice bojovaly,“ prohlásil hrdina nedělního podvečera Lukáš Juliš.



„Skláři“, kteří měli ve druhé půli na pozici stopera ještě nedávno útočníka Krupky Černého, se v závěru dostali k sérii rohů a jednomu brejku, který odvrátil Čelůstka za bránu. Moc nechybělo k hostujícímu vlastnímu gólu.



Pokus sparťanského záložníka Trávníka v 83. minutě mířil vysoko nad. Na druhé straně byl nepřesný o chvilku později Kučera.



Velkou a asi jedinou šanci domácích měl tři minuty před koncem teplický šikula Žitný, avšak střelecký pokus pod břevno nezamířil, pálil těsně nad branku Nity.



„To byl infarktový okamžik. Jsem rád, že jsme tady získali tři body. Musíme zrychlit, hrát více do stran, ale to jsou úkoly do budoucna. Tady jsme měli rozhodnout dříve, už v první minutě jsme trefili tyč,“ připomněl s úsměvem spokojený hostující trenér Kotal.





FK TEPLICE – AC SPARTA PRAHA 0:1 (0:0)

Branka: 65. Juliš. Rozhodčí: Královec – Moláček, Mokrusch – Berka (video). ŽK: Jukl, Radosta – Souček.

Teplice: Němeček – Mareček (30. Radosta), Ljevakovič (69. Kováč), Shejbal – Černý, Kučera, Jukl, Moulis – Trubač, Žitný – Mareš. Trenér: Hejkal.

Sparta: Nita – Plechatý, Čelůstka, Ladislav Krejčí II – Vindheim (88. Plavšič), Trávník, Souček, Dočkal, Hanousek (56. Ladislav Krejčí I) – Juliš, Karlsson (71. Minčev). Trenér: Kotal.