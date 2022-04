Co o výhře Západočechů ve čtvrtečním utkání rozhodlo? „Oproti předchozím zápasům jsme se docela brzy dostali do vedení o více branek. Náskok jsme pak drželi, i když soupeř snižoval. Vždy jsme měli polštář dvou nebo tří branek. Nedopustili jsme, aby soupeř snížil na jednu branku a dostal nás pod tlak. Ke konci byl zápas divoký, ale my jsme s vypětím všech sil vedení ubránili a už jsme neinkasovali. Už v poločase jsme věřili, že nedostaneme tři góly, které by znamenaly remízu,“ zářil plzeňský Lukáš Rešetár.

V kabině Teplic byl velký zmar. Svarog se už viděl ve finále, po dvou penaltových nezdarech ale nedokázal v hale Lokomotivy uspět. Opět se v důležitém okamžiku musel popasovat s oslabením, ve druhé půli totiž Adriano zablokoval Vahalovu rozehrávku rukou a protože už jednu žlutou kartu měl, od sudího viděl červený vyhazov. Na obrat pak neměl fyzickou ani morální sílu.

„V prvním poločase šla Plzeň jednoznačně a zaslouženě do vedení. My jsme přepli až po třetí obdržené brance. Začali jsme hrát a snížili na rozdíl dvou branek. Ve druhé půli se nám dařila až hra bez brankáře. Musím uznat, že Plzeň nakonec zaslouženě vyhrála. My jsme měli sérii rozhodnout dřív," sypal ze sebe zklamaný asistent hlavního trenéra Tomáš Künzl.

„Celkově sérii rozhodlo proměňování šancí. Při posledním utkání jsme v hlavě měli penalty. Od nás to bylo takové nemastné, neslané, byla tam únava. Hodně nás ale potěšily výkony brankáře Michala Hůly. Ukázal, že do reprezentace patří," přidal Künzl.

Interobal Plzeň - Svarog Teplice 6:4 (4:2). Branky a nahrávky: 1. Rešetár (Holý), 6. Künstner, 11. Seidler (Künstner), 18. Rešetár (Seidler), 22. Michal (Seidler), 23. Buchta (Kozár) - 18. Rodriguinho (Adriano), 19. Varela (Rodriguinho), 24. William (Adriano), 33. Rodriguinho (Diece). ŽK: 2:3. ČK: Adriano (TP). Diváci: 590.