Na Stínadlech se servírovalo nemastné a neslané menu, které navíc okořenily do nepoživatelné chuti výroky rozhodčího Královce.

Ten nejdiskutabilnější přišel tři minuty po přestávce. Po chybě domácích se za míčem hnal ostravský Kuzmanovič a Jeřábek, navrátilec do sestavy Teplic, ho fauloval. Před šestnáctkou, nebo už v ní? „Zkoumal jsem ten zákrok na videu. Penalta to nebyla,“ zavrtěl hlavou trenér žlutomodrých Stanislav Hejkal.

A skutečně, Jeřábkova kosa přišla minimálně metr před vápnem, na bahnitém trávníku zůstaly po skluzu teplického stopera lajny. „Faul to určitě byl. Hned jsem si ale myslel, že nebyl uvnitř šestnáctky. S Kuzmanovičem jsme do vápna společně doklouzali. Rozhodčí ale pískl penaltu, Prý mu ji potvrdil pomezní. Snažili jsme se jeho rozhodnutí zvrátit, říkali jsme mu, ať se jde podívat na ty šlicy v trávě. Byl ale o penaltě pevně přesvědčený,“ vylíčil Jeřábek své svědectví.

Hejkal zároveň upozorňuje na špatnou poziční hru svého svěřence před inkriminovaným zákrokem. „Měl děsivé postavení a koordinační způsob bránění,“ tvrdí. „Je potřeba říct, že kdyby sudí penaltu nepískl, dal by mu červenou kartu. Podle nových pravidel totiž nelze udělit dvojí trest. Nevím, co by pro nás bylo lepší. Každopádně penalta zápas ovlivnila. Byla to už šesté penalta proti nám, my nekopali ani jednu,“ povzdechl si teplický kouč.



Baník byl fotbalovější, jeho vedení bylo zasloužené. Tepličtí se zvedli až po dvojím střídání. Zjednodušili hru, z čehož po dlouhém nákopu Radosty profitoval Řezníček. V 66. minutě to byla jeho 66. ligová trefa. . Také tento gól byl sporný, i když ofsajdové postavení Řezníčka televizní záznamy neprokázaly. Pár minut před tím přitom radost forvardovi Teplic po vstřelení branky upřeli rozhodčí kvůli ofsajdu, který naopak patrně nebyl.



„Nechceme se vymlouvat jen na rozhodčí, byli jsme hlavně v prvním poločase těžkopádní. Potřebujeme větší dravost. Také nám oproti soupeři chyběla kvalitnější rozehrávka od stoperů. S bodem musím být vzhledem k průběhu zápasu spokojený,“ uzavřel Hejkal.