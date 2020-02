Fanoušci se ještě nestačili pořádně uvelebit na svých sedačkách a Hanáci poprvé zahrozili. Obrana Sklářů nestíhala, v 5. minutě, kdy inkasovala úvodní branku, navíc byla bez zraněného stopera Shejbala.

"Podle mě to, že jsme byli v deseti, hrálo roli. Přišly pokyny, že to naposouváme. Petr Mareš na levého stopera a Jakub Mareš na levého halfbeka do času, než se Shejbal vrátí. Nesplnili jsme to. Z prostoru, kde hráč chyběl, jsme dostali po centru gól," okomentoval situaci, z níž padl vedoucí gól Sigmy, trenér Teplic Stanislav Hejkal.

Skláři se sice snažili vyrovnat, v koncovce ale byli nepřesní. Jejich soupeř naopak hrozil z každého útoku, během prvního poločasu nasázel žlutomodrým tři góly! "To, co jsme předvedli, nemělo s nějakým systémem a fotbalem nic společného. Po podle mě vyvedené přípravě by mě ani nenapadlo, co předvedeme v prvním poločase. Nedokázali jsme na thru hostů vůbec reagovat, i když máme v kádru sedm osm zkušených hráčů kolem třiceti let. Naše pohybová kultura byla žalostná. Troufám si tvrdit, že to celé bylo jen o pohybu. Naše náběhová aktivita nebyla žádná. Neudrželi jsme míč. Soupeř byl živější, pohyblivější, to se muselo promítnout," byl Hejkal z první pětačtyřicetiminutovky rozčarovaný.

Podle teplického kormidelníka nebylo nic ani za nepříznivého stavu ztracené, rozhodly ale klíčové momenty na konci první a na začátku druhé půle. "Mrzí mě, že jsme si nechali dát vinou netaktických věcí v nastavení třetí gól. Mohlo by se to vyvíjet jinak. Možná ještě kdybychom na začátku dali Žitným gól. Ale ve druhé půli to bylo o tom, že jsme měli špatný první poločas, to byla prostě daň za něj."

Po obrátce byl obraz hry jiný, domácí na hřišti dominovali, Sigma se už dopředu nehnala, byla zatažená na své polovině. "Zalezli jsme, nepresovali jsme, soupeř nás začal převyšovat. Nehráli jsme tak kvalitně dopředu," uznal trenér Hanáků Radoslav Látal.

Teplice, kterým pomohla střídání i změna systému, se gólově prosadily až v 79. minutě, kde se trefil střídající Vondrášek. Několik dalších šancí promarnily, i proto zaslouženě prohrály. "Bylo to pro oba týmy důležité utkání o desítku. Jsem moc rád, že jsme ho vyhráli. Navázali jsme na dobrou přípravu," těšilo Látala.

Skláři se můžou zlobit pouze sami na sebe. "Tentokrát se nemůžeme rozčilovat nad ničím jiným. Ani na to, že nás poškodil rozhodčí při faulu na Mareše v první půli, po kterém měla být penalta. Hlavní pochybení je na naší straně," věděl Hejkal.

Rozdílový hráč? Útočník Sigmy Lukáš Juliš! Na Stínadlech dal dvě branky. "Vzali jsme ho kvůli gólům, ty dal. Myslím, že bude každým dnem jen lepší," řekl Látal na adresu Juliše, kterého Olomouc získala na hostování bez opce ze Sparty. Není bez zajímavostí, že ho před časem chtěly i Teplice. "To bylo tehdy, když byl zraněný. Říkal, že si na to nevěří, že se musí doléčit. Dnes měl to, co jsme my neměli: udržel balon zády i čelem k bráně; měl náběhy i odskoky do meziprostorů. To ukázal v nastavení první půle. Choval se správně jako koncový hráč," ocenil Hejkal.

FK Teplice - Sigma Olomouc 1:3 (0:3)

Branky: 79. Vondrášek - 5. a 45.+1 Juliš, 27. Houska. Rozhodčí: Proske - Kotík, Dresler. ŽK: Hyčka - Juliš, Sladký, Mandous. Diváci: 2247.

Teplice: Grigar - Knapík (81. Trubač), Čmovš, Shejbal - Hyčka, Mareček, Kučera, P. Mareš - Žitný (70. Vondrášek) - J. Mareš, Řezníček (46. Moulis). Trenér: Hejkal.

Olomouc: Mandous - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Hála (73. Zahradníček), Greššák, Houska, Chytil (90.+1 Yunis), Falta - Juliš (84. Kerbr). Trenér: Radoslav Látal.