Žádné velké změny se na Stínadlech dít nebudou, Pokud tedy nepočítáme rozsáhlou rekonstrukci trávníku, která započala v pondělí. Tepličtí by nejradši navázali na „pokoronavirovou“ formu, během níž hlavně doma dělalo svými výkony a velkým počtem gólů fanouškům „žlutomodrých“ radost.

„Tým jsme před rokem hodně změnili, udělali jsme do něj velký řez. Mužstvo si na můj vkus dlouho sedalo. Nakonec jsme cestu našli, chceme v ní pokračovat. Změn bude teď málo,“ nastínil Hejkal.

Počítat už nemůže se stoperem Pavlem Čmovšem, který po konci smlouvy kývl na nabídku kyperského celku Nea Salamina. Hostování skončilo Petru Marešovi a Pavlu Vyhnalovi, svolení hledat si angažmá dostal brankář Jakub Diviš.



Hostování bylo naopak prodlouženo Rusům Igoru Paradinovi a Jevgeniji Nazarovovi, z hostování v Ústí se vrací brankář Jan Plachý, z Opavy pak stoper Jan Hošek. Nové tváře? S týmem už delší dobu trénuje nadějný střelec Matyáš Kozák ze Sparty, který by měl v Teplicích na podzim ochutnat dospělý fotbal. „Po odchodech Petra Mareše a Pavla Čmovše bychom rádi získali někoho do defenzivy,“ přiznal Hejkal. „O dalších příchodech do týmu jednáme, konkrétně o dvou hráčích. Věříme, že jeden se podaří ještě do konce týdne,“ prohlásil sportovní ředitel FK Teplice Štěpán Vachoušek.

Již dříve z tábora „sklářů“ prosáklo, že mají zájem o Matěje Polidara, hráče Sparty, který hrál na jaře v Příbrami, a odchovance Davida Heidenreicha, jenž byl v juniorce italského Bergama. Jednání probíhala a probíhají i s jinými fotbalisty.



V sobotu od 11 hodin hrají Teplice v Roudnici s Hradcem, o týden později se v Modré střetnout s Duklou Praha. „Posledního soupeře si vybereme až podle toho, koho nám vylosují v lize,“ poznamenal Hejkal.

Ten také neskrývá obavy ze současných hygienických opatření. "Očekávám, s čím přijde LFA, jak se to bude řešit dál. Protože kdyby to bylo jako teď, kdy jde tým hned do karantény na 14 dnů, tak by se liga nedohrála. Musí tam být pro fotbal úprava."