Trenér žlutomodrých Jiří Jarošík příliš spokojený nebyl. „Nebylo to jednoduché, byl proti nám dobrý soupeř. První půle byla pomalá, ospalá, nedařilo se. Pak jsme to oživili, šli tam mladí kluci. Byli jsme víc na balonu, ale ne tak, jak jsme chtěli.“

Do ligového startu už zbývají pouze tři týdny, skláři mají za sebou čtyři duely. Po zápase s Ústím (2:0), Varnsdorfem (2:3) a Mladou Boleslaví (2:3) si připsali výhru, která jim může zvednout sebevědomí. „Určitě je fajn, když se i v přípravě vyhraje,“ souhlasí teplický kormidelník.

V Grimmě se hrál zprvu fotbal, který nenabízel fanouškům k vidění žádné šance. Ve vyrovnané partii mohl poslat hosty do vedení Ledecký, ale tváří v tvář gólmanovi Hallescheru neuspěl. Na druhé straně se po úniku po levé straně radoval Müller; Grigar si míč tečoval, ten ale rozvlnil síť za jeho zády.

Grigar si chuť spravil hned na začátku druhé půle, kdy na brankové čáře zabránil jasnému gólu. Po tomto povzbudivém zákroku Teplice srovnaly Procházkou, jemuž přihrál Procházka. Čtvrt hodiny před koncem vítězství žlutomodrých zařídil právě mladíček Procházka, když se mu povedla střela do šibenice.

„Zase nám utkání ukázalo, kdo se o to chce víc poprat. Mladí kluci překvapili, staří do toho musí šlápnout. Procházka dobré. Nikdo nepočítal, že by mohl takhle hrát. Měl důraz, rychlost, to nikdo neměl v první půli,“ řekl Jarošík.

A co hráči, které Teplice testují? „Čerepkai byl zraněný, ten by hrál. Čičovský patřil k našim lepším hráčům. Moc jich ale nebylo,“ zakončil trenér Teplic.

Hallescher - Teplice 1:2 (1:0)

Branky: 36. Muller - 66. Kodad, 74. Procházka - 36. Müller.

Teplice: Grigar - Knapík, Dramé (46. Chaloupek), Kučera (65. Vondrášek) - Jukl (65. Mareček) - Hyčka (80. Hora), Čičovský (65. Křišťan), Trubač (46. Žitný), Kodad - M. Vachoušek (65. Procházka), Ledecký (46. Urbanec).