Brzký gól plzeňského Beaugela ovlivnil v Teplicích nedělní zápas 11. kola nejvyšší fotbalové ligy. Západočeši, vedoucí celek tabulky, díky němu vyhrál 1:0, „skláři“ i přes bojovný výkon na body nedosáhli.

Teplice v 11. ligovém kole doma prohrály s Plzní 0:1. | Foto: Deník/František Bílek

„Ten gól Plzni pomohl, nemusela se pak cpát do koncovky. Bylo to celkem vyrovnané střetnutí, nemusíme mít hlavy dole. Měli jsme na to, abychom hosty obrali o body. Ale bohužel jsme nedali naše šance,“ litoval další ztráty teplický veterán Jan Rezek.