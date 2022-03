FOTO: Špatný výkon a první jarní prohra. Teplice doma padly 0:1 se Slováckem

„Po pěti zápasech venku bez výhry se nám konečně podařilo venku zvítězit. Dařilo se nám hrát kombinačně, i když tu byl těžký terén. V závěru jsme se ale nechali zbytečně zatlačit. Teplice hru zjednodušily, poslaly nahoru víc hráčů. Ale v šestnáctce jsme pracovali dobře,” pochválil uherskohradišťský Svědík své svěřence.

Jeho protějšek Jiří Jarošík radost z výsledku pochopitelně neměl. „Neměli jsem dobrý vstup do zápasu. Možná se čekalo na první gól. Bohužel ho dalo Slovácko, ale musím říct, že zaslouženě. Byli totiž lepší, aktivnější. My nepodali dobrý výkon. Až v závěru, kdy jsme hráli víc na riziko, se mi to trošku líbilo. Nevytvořili jsme si ale žádnou šanci, nemohli jsme tak dát gól. Soupeř byl kvalitní. Bylo znát, že po zimní přestávce se už probudil. A trošku nám chyběl vykartovaný Fortelný."

FK Teplice - 1. FC Slovácko 0:1 (0:0)

Branka: 55. Cicilia. Rozhodčí: Szikszay - Váňa, Volf - Berka (video). ŽK: Tijani, Jukl - Sadílek. Diváci: 2173.

Teplice: Grigar - Kučera, Tijani, Shejbal (77. Ledecký) - Hyčka (65. Prošek), Mareček (65. Knapík), Trubač, Jukl, Vondrášek - Mareš (55. Sejk), Žák. Trenér: Jarošík.

Slovácko: Nguyen - Reinberk, Šimko, Daníček, Holzer (80. Tomič) - Ljovin, Havlík - Petržela (70. Kalabiška), Sadílek, Jurečka - Cicilia (84. Vecheta). Trenér: Svědík.