Oba celky se v současné době soustředí na jiné soutěže, než na Pohár FAČR. Pro Spartu je priotiou liga a Evropská liga, Tepličtí upínají své síly na záchranu nejvyšší soutěže. V nabitém programu proto trenéři Jarošík a Vrba udělali řadu změn v sestavě, se Spartou například na sever Čech vůbec necestovali Nita, Pešek, Panák, Hložek nebo Čelůstka.

Veškeré naděje „žlutomodrých" na vyrovnané utkání pohřbil už po čtvrthodině hry mladý bek Švanda, který v pokutovém území přistrčil unikajícího Minčeva. Sudí Franěk proti Teplicím nařídil pokutový kop, Švandu navíc vyloučil. „Určitě tenhle moment zápas ovlivnil. Na začátku jsme byli aktivní, ale pak už hrála Sparta, co potřebovala. Přidala druhý gól, zápas si pohlídala. My nepohořeli, ale v deseti se proti Spartě hraje těžko. V jedenácti bychom ji potrápili víc," myslí si stoper FK Teplice Martin Chlumecký.

Sparťan Adam Gabriel, jehož bratr Šimon v Teplicích na jaře působil, si v dresu Letenských odbyl premiéru v soutěžním střetnutí. „Vyloučení hned na začátku nám pomohlo, měli jsme víc prostoru. Ale podle mě bychom to zvládli i tak," tvrdí Gabriel.

„Přijeli jsme pro postup, máme ho. Jdeme dál!" měl kouč Sparty Pavel Vrba důvod k úsměvu. „Samozřejmě zápas ovlivnila penalta, která ale z mého pohledu byla jasná. Minčev šel do vyložené šance. Druhý gól pak rozhodl o všem. Mohli jsme držet balon, dostali jsme se i do dalších situací, které jsme při větším důrazu mohli využít. Hru jsme kontrolovali, soupeře nepouštěli do šancí," pokračoval v hodnocení utkání.

V sobotu od 15 hodin čeká Teplice veledůležité ligové utkání s Libercem.

FK Teplice - Sparta Praha 0:2 (0:2)

Branky: 19. Karlsson z pen., 39. Dočkal. Rozhodčí: Franěk - Ratajová, Vodrážka. ČK: 18. Švanda (Teplice). Diváci: 3 412.

Teplice: Grigar - Švanda, Knapík, Chlumecký, Vondrášek (56. Hasil) - Mareček (69. Krunert), Jukl - Kodad (56. Moulis), Bulmaga (26. Hyčka), Černý - Succar (69. Rezek). Trenér: Jarošík.

Sparta: Holec - Gabriel, Vitík, Štetina, Polidar (46. Vindheim) - Minčev (84. Ryneš), Dočkal, Sáček, Karabec, Karlsson (72. Haraslín) - Pulkrab (71. Drchal). Trenér: Vrba.