Do povolené kvóty 300 lidí na stadionu se vešli i VIP permanentkáři Bohemians, kteří svůj tým v průběhu zápasu hnali kupředu. Podporu vršovickému celku vyjádřili i lidé v domech naproti hlavní tribuně a na jednom z balkonů roztáhli transparent "Vždy s vámi".

Bohemians šli do vedení ve 12. minutě. Teplický záložník Kodeš stáhl v pokutovém území k zemi Pulkraba a sudí Pechanec nařídil pokutový kop. Odpovědnost na sebe vzal kapitán Jindřišek, který přízemní střelou k tyči otevřel skóre a brankáři Grigarovi překazil vychytání 100. ligové nuly.

O necelých deset minut později "Klokani" zvýšili. Teplický Kučera poslal zpětnou přihrávku do vlastního vápna, k volnému míči si doběhl Pulkrab, který našel zakončujícího Hronka. Vzápětí centroval na zadní tyč Vodháněl, ale Pulkrab na balon nedosáhl. Pět minut před pauzou si na Bartkův centr do šestnáctky naběhl Vaníček, ale Grigar jeho hlavičku vytáhl na roh.

Do druhého poločasu poslal teplický kouč Hejkal tři nové hráče a hosté po změně stran málem okamžitě snížili. Sraženou střelu ale Trubač hlavou umístil mimo tyče. Po téměř hodině hry zkusil štěstí znovu, ale zamířil pouze do brankáře Valeše, který dostal přednost před Le Giangem a připsal si první ligový start od srpna.



V 64. minutě Podaného centr do vápna nešťastně srazil za Grigarova záda Nazarov. Hosté vzápětí díky Moulisovi zkorigovali stav, ale video odhalilo ofsajd a gól neplatil.



Ve druhé nastavené minutě završil výsledek střelou do prázdné branky Vacek, který využil Nečasovu přihrávku. Závěrečnou děkovačku si hráči Bohemians vychutnali s diváky na balkonech a hrstkou fanoušků v hledišti. Zatleskali i prázdnému "kotli". Diváci na hlavní tribuně pak netradičně sledovali i týmovou oslavu běžně se odehrávající v kabině, kterou řídil Jindřišek.



Oba trenéři využili novinku v pravidlech a vystřídali pět hráčů.



Bohemians potvrdili, že se jim v ligovém ročníku v Ďolíčku daří. Z 12 zápasů tam prohráli jediný a nasbírali tam 25 z celkových 30 bodů. Teplice venku v nejvyšší soutěži nevyhrály pošesté za sebou.



Bohemians Praha 1905 - FK Teplice 4:0 (2:0)

Branky: 12. Jindřišek z pen., 21. Hronek, 64. vlastní Nazarov, 90.+2 Vacek. Rozhodčí: Pechanec - Horák, Myška - Julínek (video). ŽK: Kodeš, Knapík, Řezníček (všichni Teplice). Bez diváků.

Bohemians: Valeš - Köstl, Bederka, Hůlka, Schumacher (82. Nečas) - Bartek, Hronek (82. Vacek), Jindřišek, Vaníček (60. Květ) - Pulkrab (73. Puškáč), Vodháněl (60. Podaný). Trenér: Klusáček.

Teplice: Grigar - Paradin (46. Nazarov), Čmovš, Kodeš, Vondrášek - Knapík (68. Černý) - Moulis, Kučera (46. Žitný), Trubač, Radosta (46. Hýbl) - Řezníček (78. J. Mareš). Trenér: Hejkal.