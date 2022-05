Aktivní Teplice se chtěly dostat do vedení, v jejich největší příležitost první půle selhal ale Fortelný, jablonecký brankář Hanuš schytal střelu do tváře. O chvíli později zahřmělo na druhé straně, kdy míč přes nohu skluzujícího stopera sklářů Shejbala poslal obloučkem za Grigara Kubista. „To byl zlom v utkání. Měli jsme šanci, ale nedali jsme ji. Jablonec naopak dal gól a byl na koni. Bylo těžké se pak dostat do šancí," popsal trenér Teplic Jiří Jarošík důležité okamžiky z první půle, které určily ráz střetnutí.

Po obrátce žlutomodré zachránilo při střele Černáka břevno, poté je dlouho držel nad vodou Grigar. A když už ho Černák překonal, na čáře vytáhl kaštany z ohně Shejbal. Blízko vyrovnání byli Tepličtí patnáct minut před koncem, střídající Žák ale svou loženku poslal těsně vedle jablonecké svatyně. „Jablonec byl důraznější vepředu i vzadu, to rozhodlo. Od nás to nebyl ideální výkon, ale snahu jsem tam viděl," řekl Jarošík po porážce. „My mohli přidat i další branky. Dostali jsme se do spousty šancí, ale zaplaťpánbůh za ten jeden gól. Nakonec nás to mohlo vytrestat při šanci domácích Žákem. Ale ustáli jsme to," odfoukl si nový trenér hostů Jiří Vágner.

Skláři musí ve dvou zbývajících zápasech skupiny o záchranu, které budou hrát v Karviné a doma s Pardubicemi, vyhrát a zároveň doufat, že se stane zázrak v podobě kombinace ztrát jejich konkurentů. „Věděli jsme, že to s Jabloncem rozhodující zápas v té skupině, bohužel jsme ho prohráli. Kluci se snažili, fotbalu tam ale moc nebylo. Ale pokud bude dál šance, budeme o ní bojovat. Teď se hraje o všechno, vypadlo nám šest hráčů. Sice se nám tři už vrátili, ale furt je to znát, ten náš kádr není moc široký,“ povzdechl si teplický lodivod.

Jablonec je naopak z nejhoršího venku, svůj osud má ve vlastních rukou. „Udělali jsme další důležitý krok k našemu cíli. Teď v úterý nás proti Bohemians čeká asi ten nejdůležitější. Chceme rozhodnout co nejdřív, pak ještě jedeme do Zlína," poznamenal Vágner.

FK Teplice - FK Jablonec 0:1 (0:1). Branka: 28. Kubista. Rozhodčí: Radina – Hájek, Vodrážka. ŽK: 23. Nsunzu, 71. Hyčka - 90 + 1. Pilař. Diváci: 3 021. Teplice: Grigar – Vondrášek (46. Chaloupek), Tijani, Shejbal – Hyčka, Nsunzu (84. Boljevič), Trubač, Fortelný (65. Žitný), Kodad – Ledecký (59. Žák), Sejk. Jablonec: Hanuš – Štěpánek, Martinec, Zelený, Surzyn – Hübschman – Černák (70. Pilař), Kratochvíl (89. Pleštil), Kubista, Malínský (70. Houska) – Silný (59. Ikaunieks).