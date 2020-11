Liberecký tým inkasoval ve čtvrtek v Hoffenheimu pět gólů, navíc po tomto zápase Evropské ligy přišel vinou nákazy covid-19 o další hráče. Přestože se mu naopak někteří do sestavy vrátili, byli před výkopem favoritem Tepličtí.

„Ve výhru jsme nevěřili. Dobré bylo, že si dorostenci a hráči rezervy v Hoffenheimu osahali rozestavení a souhru. I přes hodně absencí jsme zápas odkládat nechtěli, to by nebyl dobrý příklad pro ligu. Před hráči smekám klobouk za to, jak to zvládli,“ ocenil své svěřence trenér Liberce Pavel Hoftych.

„Skláři“ měli po většinu střetnutí územní převahu, především ve druhé půli byl jejich tlak místy drtivý, nedokázali ji ale brankově vyjádřit. Trápila je totiž předfinální a finální fáze. Když už se do koncovky dostali, selhali v ní. Jejich jediný gól dával jako odpověď na vedoucí branku libereckého Kačaraby Trubač. Krásná střela z dálky ale byla pohříchu jediným pokusem, který si našel cestu do branky hostů.

Liberečtí o své výhře rozhodli po chybách obrany "žlutomodrých". U obou gólů byl stoper Lukáš Mareček, o přestávce ho trenér Stanislav Hejkal vystřídal. Podruhé teplickou hrubku trestal Pešek.

„Takové zápasy musíme zvládat! Nejen proto, že Liberci chybělo tolik hráčů. Z jeho první akce jsme inkasovali, pak jsme vyrobili další hrubku, také z toho byla branka. Slovan vedl, tak zaparkoval před svým brankářem autobus. Nedivím se mu. Naše hra do plných nebyla účinná,“ mrzelo kouče Teplic Stanislava Hejkala.



Slovan zdobila pevná defenziva, navíc měl i trošku štěstí. Ve 4. minutě mu pomohla při pokusu Kučery tyč, chvíli před půli odvolal VAR vlastní gól Kačaraby, při němž byl podle něho Moulis v ofsajdu, navíc brankář Knobloch vystihl penaltový pokus teplického útočníka Řezníčka.



Hosté se posledních dvacet minut zápasu bránili bez vyloučeného Peška, který musel po dvou žlutých kartách do kabin. Teplice zvyšovaly svůj nápor, vytvářely si šance, ale Knobloch byl nepřekonatelný. V nastavení pak přišly o Vondráška, který hasil brejk Matouška "červeným" zákrokem.

FK Teplice - Slovan Liberec 1:2 (1:2)

Branky: 16. Trubač - 14. Kačaraba, 24. Pešek. Rozhodčí: Pechanec - Hrabovský, Ratajová - Denev (video). ŽK: Řezníček, Knapík - Pešek, Hromada, Nešický. ČK: 90.+1 Vondrášek - 70. Pešek. Bez diváků.



Teplice: Grigar - Černý, Heidenreich, Mareček (46. Knapík), Vukadinovič - Žitný (65. Mareš), Kučera, Fortelný, Trubač (65. Vondrášek), Moulis - Řezníček. Trenér: Hejkal.



Liberec: Knobloch - Kačaraba, Jugas, Purzitidis - Pešek, Michal, Nešický (90. Černický), Hromada, Kosek - Matoušek (90+4. Dvořák), Rondič. Trenér: Hoftych.