Do záchranářských prací po uši namočení hosté teplickému týmu chybami v obraně cestu k triumfu usnadnili, především defenziva v čele s brankářem Bolkem byla na Stínadlech značně nejistá.

Poprvé chybovala po půlhodině hry, kdy zprava exkluzivně naservíroval Jakubu Marešovi balon na hlavu uzdravený Hyčka. Na jaře se trápící útočník Teplic trkl do balonu tak, že přeletěl pozdě vyběhnuvšího brankáře Bolka 1:0. Druhé zaváhání karvinského gólmana přišlo tři minuty před pauzou, jeho zbrklou rozehrávku potrestal filigránsky Žitný. "Věděli jsme, že Karviná je vzadu horší než vepředu, kde má nadstandarní hráče," podotýká Hejkal, který oceňuje především Žitného laskominu. "Vyřešil to parádně, byl to krásný fotbalový moment."

"Žlutomodrým" uškodila poločasová přestávka. Chvíli po ní mohl Slezany definitivně pohřbít Jakub Mareš, brejk ale nedotáhl do konce. Hned vzápětí domácí mužstvo inkasovalo a rázem se klepalo o jednobrankový náskok. Karviná ale zahodila obrovskou šanci na vyrovnání, Grigarovi pomohlo i břevno. "Tam to byl závar, při kterém i Kučera vyhlavičkovával míč z brány. Naštěstí jsme to přežili a zápas dotáhli do vítězného konce," glosuje teplický lodivod infarktový moment.

Když pak v 73. minutě Trubač upravil na 3:1 a v samém závěru potvrdil po dalším kiksu defenzivy Karviné v čele s Bolkem důležité tři body Moulis, mohl si Hejkal kopanou v podání svých svěřenců užívat. "Do konce ligy chceme pokračovat v nastaveném trendu a dál podávat dobré výkony," tvrdí.



Už v pondělí odjíždějí Tepličtí do Olomouce, kde o den později můžou definitivně stvrdit příslušnost k elitě. Nyní má na barážovou pozici náskok slibných osmi bodů.

FK Teplice - MFK Karviná 4:1 (2:0)

Branky: 33. J. Mareš, 42. Žitný, 73. Trubač, 87. Moulis - 49. Lingr.

Rozhodčí: Lerch - Poživil, Ratajová.

ŽK: Mareček, Kučera, J. Mareš - Taiwo, Guba, Qose.

Diváci: 1260 (limit 1440 osob na stadionu).

Teplice: Grigar - Nazarov, Čmovš, Mareček - Kučera - Hyčka (59. Černý), Žitný (84. Ljevakovič), Trubač (85. P. Mareš), Moulis - J. Mareš (63. Radosta), Řezníček. Trenér: Hejkal.

Karviná: Bolek - Ndefe, Šindelář, Rundič (46. Janečka), Čonka - Smrž, Mangabeira (85. Hanousek), Qose (78. Bukata) - Ba Loua (78. Vukadinovič), Lingr, Taiwo (46. Guba). Trenér: Jarábek.