Střetnutí výrazně ovlivnil těžký terén hrací plochy, kvůli němuž byl týden starý duel s Libercem odložený. Minulou sobotu byla Stínadla pod vodou, což kvalitu pažitu poznamenalo. „Slovácko se s tím vypořádalo lépe. My jsme chtěli vyhrát, z tohoto hlediska je pro nás remíza málo. Vzhledem k vývoji zápasu ji ale musíme brát,“ zhodnotil devadesát minut trenér Teplic Stanislav Hejkal, který postavil od začátku šest defenzivně laděných mužů. „Chtěli jsme hrát z bloku,“ vysvětloval.

V prvním poločase svádělo jeho mužstvo s celkem z Uherského Hradiště, který pošilhává po evropských pohárech, vyrovnanou partii, po obrátce, zejména pak po prostřídání v 60. minutě, ale hrálo druhé housle. Slovácko si vytvářelo šance, které ale nedokázalo proměnit. „Měli jsme tam tři tutovky, které jsme měli proměnit. Finální fáze je ale naše dlouhodobá bolest,“ posteskl si Jan Palinek, který hosty vedl jako hlavní kouč místo za čtyři žluté karty distancovaného trenéra Svědíka.

Teplicím vůbec nevyšla střídání. Místo Ljevakoviče a Moulise přišli záložník Žitný a forvard Toutou Mpondo, posila z třetiligového Táborska. „Změnili jsme ve druhém poločase systém, pak přišlo dvojí střídání. Nepovedlo se mi.,“ uznal Hejkal. „Slovácko nasadilo Zahustela a Petrželu, jejich střídání přinesla do hry kvalitu, naše ne. Hráči nepřinesli do hry, co jsem očekával. Se druhou půli nejsem spokojený.“

Nejvíc diskutovaným momentem se nakonec stalo vyloučení Aloise Hyčky, ke kterému se sudí Rejžek odhodlal poté, co VAR odhalil kontakt teplického univerzála se štírkem Petrželou. „Díval jsem se na to na videu. Lojza do obličeje sáhnul. Asi to bylo na žlutou. Měl si to vyřešit na levou nohu a vystřelit. Byla to jeho fotbalová hloupost,“ okomentoval teplický trenér inkriminovaný okamžik, ke kterému došlo dvě minuty před koncem.

„Chtěl jsem si připravit balon na střelu, ale dal jsem si to moc daleko. Petržela mě chtěl předběhnout, jak jsem se otáčel za balon. Zasáhl jsem ho malíčkem do oka. Ale žádná pěst, úder loktem. Já v zápase dostanu pětkrát naloženo, nikdo se tím nezajímá,“ štvalo Hyčku.

FK Teplice - 1. FC Slovácko 0:0

Rozhodčí: Rejžek - Caletka, Leška - Ardeleanu (video). ŽK: Hyčka, Shejbal, Vondrášek (všichni Teplice). ČK: 90. Hyčka. Diváci: 1665.

Teplice: Grigar - Paradin, Shejbal, Čmovš, Hyčka - Vondrášek, Knapík, Kučera, Ljevakovič (61. Toutou), Moulis (61. Žitný) - Řezníček. Trenér: Hejkal.

Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Kadlec, Reinberk (61. Zahustel) - Havlík, Daníček - Kohút (76. Petržela), Jurečka (88. Dvořák), Navrátil - Zajíc. Trenér: Palinek.