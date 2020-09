Rozhodující chvíle celkem nezajímavého střetnutí přišla v 61. minutě. Navrátil pod hlavní tribunou odcentroval přes Radostu a na zadní tyči prapodivným způsobem překonal Grigara svým prvním ligovým gólem Michal Kohút. Nebo nepřekonal? „Dal jsem to tam kozama!“ líčil šťastný střelec novinářům spontánně. „Letělo mi to mezi hlavu a prsa,“ opravil se poté s úsměvem. Viděl jsem, že byl míč za čárou. Byl jsem si jistý a utíkal slavit.“

Teplický brankář nesouhlasí. „Jestli to byl gól, nebo ne, to nevím, ale nechápu, proč nebyl na zápase VAR. Na nás podruhé za sebou nebyl, přitom se říká, že bude skoro všude. Tohle byla situace na prozkoumání. Podle mě balon nebyl celým objemem za čarou.“ Pro dokreslení situace ještě názor kouče Slovácka Martina Svědíka: „Kohút mohl míč dorazit. Ale on prostě viděl, že je to branka, proto to neudělal.“

Jeho kolega Hejkal nechtěl o absenci videorozhodčího polemizovat. Více ho zajímalo, co gólu předcházelo. „Byla tam pyramida chyb; Žitný uklouzl, pak jsme nechali soupeře odcentrovat, neobsadili jsme ve vápně protihráče,“ vytýkal.

Minutu před zmiňovaným klíčovým okamžikem sobotního zápasu spálil domácí Jakub Mareš vyloženou šanci. „Tam se to lámalo. Kdybychom vedli, vypadalo by to jinak,“ ví Hejkal. Svědík souhlasí. „Měli jsme špatný vstup do druhé půle, přežili jsem Marešovu šanci. Po gólu jsme to pak už pohlídali a v závěru přidali druhou branku. Vyhráli jsme zaslouženě.“

Tepličtí nebyli od začátku ve své kůži. Sice po pěti minutách trefili Kučerou z přímého kopu brankovou konstrukci, poté ale tahali za pověstný kratší konec provazu. „Slovácko mělo šance, dalo dva góly. My nic, jen střely vedle, proto odcházíme s prázdnou. Bylo to o prvním gólu,“ vystihl Grigar.

„Žlutomodří“ mají ze tří zápasů tři body, před sebou duely na Slavii a doma s Baníkem Ostrava. „Čekal jsem od nás po tom vítězství v Příbrami víc,“ utrousil zklamaný teplický gólman. Podobného názoru je i Hejkal. „V týdnu před Pardubicemi jsme možná podcenili soupeře. Teď se nám to vrací. Pohrdli jsem obrovskou šancí posunout tým do vyšších pater tabulky. Musíme se ve všech směrech zlepšit. Na to, jaké máme hráče vepředu a v záloze, bychom si měli umět s finální fází poradit lépe. Chceme reagovat i na přestupovém trhu. Jsme v kontaktu s Polidarem i s dalšími hráči. Nemůžeme spát, ale nebudeme dělat zběsilé nákupy,“ řekl teplický kormidelník.

FORTUNA:LIGA, 3. kolo -

FK Teplice - 1. FC Slovácko 0:2 (0:0)

Branky: 62. Kohút, 90.+2 Kliment. Rozhodčí: Rejžek - Moláček, Matoušek. Žluté karty: Vondrášek, Žitný, Paradin - Navrátil, Havlík, Kadlec. Diváci: 2193 (omezený počet).

Držení míče: 53 % : 47 %. Střely na branku: 6:8. Střely mimo: 7:5. Rohy: 9:5. Ofsajdy: 2:3. Fauly: 11:16.

Teplice: Grigar – Vondrášek, Heidenreich (88. Ljevaković), Mareček – Hyčka (20. Radosta, 69. Shejbal), Kučera, Trubač, Žitný, Moulis – Řezníček, J. Mareš (69. Paradin). Trenér:

Slovácko: Nemrava – Reinberk, Daníček, Kadlec, Kalabiška – Petržela (71. Hellebrand), Kohút (78. Mareček), Sadílek (90+3. Rezek), Havlík (71. Šimko), Navrátil – Cicilia (78. Kliment). Trenér: Svědík.