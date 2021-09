V nezáživné první půli byl zprvu aktivnější celek ze Slezska, poté ale Tepličtí přitlačili na pilu; nejnebezpečnější byla střela Krunerta, kterou jeden z obránců hostů zblokoval. „Bylo tam hodně nevynucených chyb," poznamenal trenér Ostravy Ondřej Smetana.

Po obrátce „žlutomodří" z jedné z mála povedených ofenzivních akcí otevřeli Trubačem skóre, záhy ale Baník srovnal, když Almásiho nepokryl Mazuch. Nešťastný stoper Teplic si pak dal vlastní gól, který duel nakonec rozhodl.

„Teplice se soustředily na bránění. Ale pomohlo nám střídání a zápas jsme otočili. Nepoložil nás vedoucí gól soupeře, vyříkali jsme to a brzy jsme srovnali. Dobré bylo, že se nám to povedlo téměř vzápětí," velebil tři body ostravský krajní bek Fleišman. „Je to pro nás extrémně důležité vítězství, protože jedeme v příštím kole zase ven a i protože Teplice hrají fyzicky náročný fotbal," dodal.

„Je to opravdu cenné vítězství, i když to nebyl atraktivní fotbal," potvrdil Smetana.

Na straně Teplic vládl velký smutek.

„V první půli jsme se Ostravanům minimálně vyrovnali, dokonce jsme je v první půli zaskočili šancemi. Jen škoda, že jsme nic neproměnili. Ve druhé půli jsme bohužel přestali hrát, byli jsme malinko pasivní. Škoda, že druhý gól byl smolný. Vinou toho je to utkání nepovedené," konstatoval středopolař Teplic Daniel Trubač.

„Měli jsme daleko déle udržet vedení. A po vlastním gólu Mazucha jsme se už nezmohli na vyrovnání. Měli jsme i smůlu," vypíchl kouč domácích Radim Kučera nejdůležitější okamžiky střetnutí.

Po vyrovnání Baníku poklekl v šoku na kolena, cítil velké naštvání. „To jsem byl hodně naštvaný. Tu situaci jsme měli vyřešit daleko lépe."

Podle svých slov se Kučera stále snaží zlomit nepřízeň. Obrazně se na kolenou necítí. „Od začátku ligy jsme sehráli řadu smolných zápasů. Nedokážeme zápasy dovést do vítězného konce. Selháváme v rozhodujících okamžicích. V ofenzivě i v defenzivě. Určitě je to pro mě ubíjející."

Cítí muž, jenž v minulosti vedl právě Baník Ostrava, zvýšený tlak na svou osobu? „Ten cítím od začátku. Pořád hrajeme o záchranu, body nesbíráme. Snažím se ale pro to dělat maximum. Ale pořád nám něco nehraje do karet. Teď se třeba zranili Mareček a Mareš. Nechci se na to vymlouvat, ale za devět měsíců, co jsem tady, jsem ještě neměl kádr pohromadě."