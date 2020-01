Teplota jen těsně nad nulou, vzduchem poletovaly sněhové vločky a hráči zachumlaní v teplých bundách a čepicích se pomalu scházeli do útrob stadionu. Zimní příprava teplických prvoligových fotbalistů začala. Bude krátká, vyvrcholí kempem na Kypru.

Na novou etapu se po krátké pauze těší i trenér Hejkal. „Vánoce jsem si užil se sedmiletým klukem jako v každé rodině. Doufám, že dárečky v podobě posil teprve přijdou,“ řekl s úsměvem v obklopení novinářů a kousek od vánočního stromku kouč Stanislav Hejkal.

Nečekal jste posily už teď?

Na něčem pracujeme a víme, že je to přes svátky složité. Věřím, že někdo přijde. S vedením jsem byl v kontaktu.

Kde potřebujete posílit?

Vytipoval jsem několik hráčů, ale zúžili jsme to na dva. Jeden by měl přijít na hostování už ve středu, druhý snad dorazí před odletem na Kypr. Jde o českého hráče, který působil v zahraničí.

O jaké posty se jedná?

Jde o stopera a středového hráče šestku. Potřebujeme je pro dva modely rozestavení.

To vám stačí?

Ano, k větší obměně došlo už v létě.

Kdo naopak odejde?

Hasil půjde na testy do druholigového Sokolova, Royo nenašel angažmá ve Španělsku, a tak stejně jako Jeřábek začne v našem B týmu. Mé přání bylo, aby Michal prodloužil smlouvu, ale on mi řekl, že tady v Teplicích být nechce. Já vsadím na patrioty, viz. mladý Knapík.

Z hostování ve Slavii se vrátil agilní Hora…

Kuba je v kontaktu s Rigou a má přání tam odejít. My mu problémy dělat nebudeme, ale klub z toho taky musí něco mít.

Budete zkoušet hráče z vaší třetiligové rezervy?

Ne, pokud neberu hráče, o kterých víme. Teď už potřebujeme posily na dané posty, na zkoušky nemám čas.

Nedávno jste ještě hovořil a doplnění o hráče na kraj.

Pomůžeme si změnou rozestavení. Moulis má nadstandardní levou nohu, chceme ho dostat do hry. Je tady taky náš Radosta, který se na podzim jevil v dobrém světle. Musíme si pomoci tímhle stylem.

Bude tentokrát příprava v něčem jiná?

Fotbal se posouvá, nějaké obměny ve cvičení a herních věcech po kondičním bloku na herním kempu po technicko-taktické stránce budou. Příprava není dlouhá, začíná se v polovině února, za to jsem rád.

Na testy přijde brankář z West Bromwich

V nejbližších hodinách by měl do Teplic dorazit na testy australský brankář se zkušenostmi z anglického West Bromwich Albion Jasmin Keranović, který se bude s týmem připravovat do odletu na soustředění. Před ním se rozhodne o jeho angažování.

„Jde o mladého brankáře, který ale už má něco za sebou. Když působil v Anglii ve WBA, tak předpokládáme, že něco umět musí,“ řekl sportovní ředitel teplického klubu Štěpán Vachoušek. Nováček by mohl nastoupit v přípravných zápasech s Ústím n. L. a Chrudimí.