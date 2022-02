Třetí jarní nulu vychytal hostující brankář Tomáš Grigar. „Olomouc byla lepší, my jsme měli štěstí, bod bereme, neměli jsme snad střelu na bránu a urvali jsme to. Mám radost, že jsme s přehledem zvládli i konec. Po třech výhrách nám to dneska na míči moc nešlo. Nedařila se nám kombinace, neměli odražené balony, nebyli na míči, moc fotbalové to nebylo. O poločase jsme udělali dvě změny a o chloupek se to zvedlo. Pomohla nám bojovnost a nasazení, snažili jsme se do 90. minuty," hodnotil nedělní bitvu gólman sklářů.