Ve 22. minutě byli „žlutomodří“ odměněni za předvedenou hru brankou. Na FortelnéhoB výborně kopnutý balon skákali obránci Karviné i domácí hráči, „kulatý nesmysl“ ale propadl za záda brankáře Bajzy, který do poslední chvíle čekal na případnou teč.

„Kluci tam vytvořili skvělý náběh, mně se podařilo balon poslat na zadní tyč tak, aby zapadl. Byl tam tlak, gólman na balon nestačil zareagovat. Z takové dálky jsem gól ještě nedal,“ popisoval svou trefu Jan Frotelný.

„Byl to centr na branku, to je vždy těžké. Ale jeden náš hrát tam zaváhal, mohl ho odhlavičkovat,“ posteskl si karvinský kouč Bohumil Pánik. „Já pak ještě s oslavou čekal, jestli tam nebyl ofsajd nebo jestli míč nelízl Vondrášek,“ dodal Fortelný. Poté, co zjistil, že je autorem gólu on, skočil pod hlavní tribunu šipku do bahna.

Severočeši mohli jak v první, tak i ve druhé půli přidat další gól, například Trubač měl pár minut po obrátce na kopačce navýšení skóre, v zakončení byl ale pomalý. Když pak přežili velkou šanci Bartošáka, kterého vychytal parádně Grigar, mohli se radovat z důležitého vítězství.

„Bylo opravdu důležité. Věřil jsem, že Karvinou porazíme, ale bál jsem se, aby to kluci unesli mentálně. Naštěstí unesli. Zápas to byl náročný, stál nás hodně sil, hlavně kvůli těžkému terénu. Ale hráči velmi dobře pracovali,“ ocenil Jiří Jarošík.

Případnou euforii se snažil krotit. „Vyhráli jsme potřetí za sebou, ale pořád jsme namočeni v boji o záchranu. Je krásné, že jsme teď mimo baráž, ale tabulka je vyrovnaná. Musíme bojovat dál, stát se může cokoli.“

Proč se Teplicím nyní tak mimořádně daří? Za vším hledejte především tvrdou práci. Potvrzují to i Jarošíkova slova. „Kluci přenáší to, jak makají, do mistrovských zápasů. Nechci to vše přeceňovat, je to trošku o štěstí. Když se ale dobře pracuje, tak to štěstí má rádo. Pro mě je především skvělé zjištění to, že tahle parta nechá na hřišti všechno.“

FK Teplice - MFK Karviná 1:0 (1:0)

Branka: 22. Fortelný. Rozhodčí: Zelinka - Hájek, Leška - Štěrba (video). ŽK: Trubač, Jukl - Zorvan, Holík. Diváci: 2361 (omezený počet).

Teplice: Grigar - Kučera, Tijani, Vondrášek - Hyčka, Trubač, Fortelný (82. Knapík), Mareček, Boljevič (82. Shejbal) - Sejk (63. Jukl), Žák (90.+2 Mareš). Trenér: Jarošík.

Karviná: Bajza - Dramé (77. Papadopulos), Buchta, Kobouri - Látal (62. Sinjavskij), Jánoš, Qose (62. Túlio), Šehič - Zorvan (70. Holík), Durosinmi, Bartošák. Trenér: Páník.