Trenér Zlína Vrba v důležité záchranářské bitvě vsadil na zkušenost. Do sestavy se vrátili Cedidla s Hrubým, vykartovaného Kozáka na hrotu útoku nahradil další dlouhán Balaj.

Teplice drtí na startu jara marodka. Hostům na Moravě scházeli nejlepší střelec Žák, Jukl, Fila, Vondrášek nebo Schejbal. I proto měl kouč Jarošík na lavičce jen čtyři hráči do pole.

Oba týmy před utkáním minutou ticha uctily památku zemřelého trenéra Cipra, jenž ve Zlíně strávil jednu sezonu coby hráč, v Teplicích zase trénoval.

Ševcům skvěle vyšel vstup do zápasu. S tečovanou ranou Čanturišviliho si ještě poradil gólman Grigar, ale v 5. minutě už domácí slavili. Procházka vysunul Bartošáka. Po jeho centru z levé strany hlavičkoval Janetzký do břevna, nepokrytý Balaj ale zblízka uklidil míč do sítě.

Slovenský forvard si tak připsal premiérovou trefu v české nejvyšší soutěži.

Bývalý hráč Nitry a Žiliny pak měl na kopačce druhou branku, po centru Filla ale mířil pouze do tyče a konstrukci branky vzápětí trefil i Janetzký.

Akce však dál trvala a Hyčka v pokutovém území skolil Hrubého a sudí Nehasil bez váhání ukázal na bílý puntík. Míč si vzal Fillo a přesnou ranou k tyči zvýšil na 2:0.

Moravané se zklidnili, zápas měli pevně pod kontrolou. Soupeři v první půli nic nedovolili, brankář Rakovan nemusel téměř nic řešit.

Po hodině hry však chyboval domácí kapitán Procházka, kterého obral o míč Vachoušek. Teplický mladík šanci využil a slavil premiérovou trefu v české nejvyšší soutěži

To však bylo ze strany Severočechů vše. Pevná domácí defenziva skláře do další šance nepustila, skóre 2:1 se již nezměnilo.

FC TRINITY ZLÍN – FK TEPLICE 2:1 (2:0)

Branky: 5. Balaj, 17. Fillo z penalty – 60. T. Vachoušek

Rozhodčí: Nehasil - Hrabovský, Dohnálek (Volek), VAR: Černý, AVAR: Caletka

Žluté karty: Kučera, Mičević, Hybš (všichni Teplice)

Diváci: 2500

Zlín: Rakovan – Cedidla, Simerský, Procházka, Bartošák (52. Fantiš) – Hlinka, Janetzký (90+1. Didiba) – Fillo (84. Vukadinović), Hrubý, Čanturišvili – Balaj (84. Kovinić). Trenér: Vrba.

Teplice: Grigar – Knapík (72. Chaloupek), Mičević, Hybš – Hyčka (46. Kodad), T. Kučera, Trubač, Urbanec (83. Dramé) – Čičovský (46. Vachoušek) – Gning, Sy.