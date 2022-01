„Kdyby se nám to stalo v lize, tak bychom to kousali jinak takhle musíme mávnout rukou a jít dál. Škoda, že jsme zápas nedotáhli do vítězného konce, ale i remízu s kvalitním soupeřem bereme,” usmíval se po utkání trenér Teplic Jiří Jarošík. „Domů se těšíme, ne ale na počasí, jaké nás tam čeká,” dodal.