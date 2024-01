Tepličtí prvoligoví fotbalisté sehráli na soustředění v Turecku v přípravě na nejvyšší soutěž střetnutí s maďarským celkem Kecskeméti TE. Branka nepadla. Zápas skončil bezbrankovou remízou 0:0.

Tepličtí fotbalisté maďarskou tvrz nepřekonali, video | Video: www.youtube.com

"Bohužel jsme znovu nevyužili šance… Jinak všech dvacet hráčů, kteří se do hry dostali, podalo proti soupeři s kvalitou výborný výkon. Důležité bylo, že se hrálo na skvěle připraveném hřišti, měli jsme vyhrát minimálně 3:0," hodnotil střetnutí teplický trenér Zdenko Frťala.

První polovinu soustředění hodnotí pozitivně. "Nemohl s námi cestovat Jukl, který si obnovil zranění, zranil se Havelka, což nás hodně mrzí. Mělo to smutný úvod, ale patří to k fotbalu. Od prvního dne tady vše funguje, nic nám nechybí a máme vše, co jsme si představovali. Zbytek kempu uteče jako voda," řekl kouč sklářů.

PODÍVEJTE SE: Teplice ladí formu v Turecku. Podmínky mají perfektní

Před návratem z kempu čeká teplickou partu ještě zápas s Lugodorets Razgrad. V jarní části sezony budou chtít udržet 10. místo tabulky první ligy. K dobru budou mít ještě domácí dohrávku s olomouckou Sigmou.

Přátelsky v Turecku:

Kecskeméti TE - FK Teplice 0:0

Sestava Teplic: Grigar - Kričfaluši (46. Hora), Knapík (60. Bílek), Mićević (46. Tsykalo) - Mareček (60. Křišťan) - Radosta (60. Hronek) , Trubač (60. Bednár), Beránek (60. Vachoušek), Labík (60. Urbanec) - Fila (46. Yasser), Gning (46. Čerepkai).

