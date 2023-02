Grigar slaví čtyřicátiny. Deník má unikátní fotky ze začátků na Stínadlech

Pro důležitý zápas překvapivě vsadil na čtyřobráncový systém s novým stoperem Mićevićem. V úvodní pětačtyřicetiminutovce fungoval, po dvou obdržených brankách zkraje druhého poločasu se ale rozpadl jako domeček z karet. Oba góly dostali žlutomodří přes svou levou stranu, pokaždé Ostravané využili také nedůrazu středu obrany. Čerstvý čtyřicátník Grigar nad počínáním svých spoluhráčů jen bezmocně lomil rukama.

Jarošíkovi svěřenci přitom byli ve druhém poločase do té doby hodně aktivní, vyloženou šanci si ale nevypracovali. Jejich snaha opadla po druhé inkasované brance, Baník si poté s děravu defenzivou hostitelů dělal takřka co chtěl.

„Byl to podobný zápas jako před týdnem na Bohemce. Odehráli jsme slušných 60 minut, potopil nás až druhý gól, po kterém jsme už nebyli kompaktní a soupeř nás trestal. Ke konci už to Baníku šlo, tlačil se do koncovky a nasázel nám další góly, ale tam už byly z naší strany jednoduché a dětské chyby," posteskl si Jarošík po debaklu.

Proč se rozhodl oproti předchozím duelům svých barev poslat do boje čtyřčlennou obranu? „Sáhl jsem k ní kvůli absencím. Abychom poskládali sestavu a měli možnost i na střídání. Poprvé jsem nasadil Mićeviće, který je na tenhle systém zvyklý, a také jsme chtěli Baník trochu překvapit."

FK Teplice - Baník Ostrava 0:5 (0:0).

Branky: 51. Klíma, 64. Cadu, 79. Kaloč, 83. Boula, 90.+3 Lischka.

Rozhodčí: Berka - Vlček, Šimáček - Orel (video). ŽK: Juroška (Ostrava).

Diváci: 2563.

Teplice: Grigar - Hyčka, Knapík (77. Chaloupek), Mičevič, Hybš (70. Radosta) - Urbanec, Kučera, Mareček (84. Čičovský), Kodad (84. Procházka) - Vachoušek (70. Sy), Trubač. Trenér: Jarošík.

Ostrava: Laštůvka - Juroška, Pojezný, Lischka, Šehič - Kaloč - Cadu (87. Jaroň), Miškovič (69. Boula), Buchta (39. Kuzmanovič), Plavšič (87. Šín) - Klíma (69. Tijani). Trenér: Hapal.