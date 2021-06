„Žlutomodré DNA a identitu budou posilovat Zdenko Frťala, Jan Rezek a Admir Ljevakovič. Sedm ikon na naší palubě je i signál a impulz směrem k veřejnosti,“ řekl ředitel klubu Rudolf Řepka, jenž se do klubu sklářů rovněž nedávno po úspěšném působení ve vedení fotbalové asociace a po nasbírání zkušeností pod křídly evropské federace UEFA do jedné z top pozic vrátil.

Frťala, úspěšný praktik, jenž dokázal velké trenérské věci ve na druholigové scéně ve Varnsdorfu a v současné sezoně dovedl mezi tuzemskou elitu i Hradec Králové, se ujme pozice šéftrenéra mládeže. „Jsem strašně rád, že přichází velká osobnost, vztahový trenér se zkušenostmi, respektem a znalosti prostředí,“ s hrdostí v hlase vítal na středeční tiskové konferenci letitou oporu teplické defenzivy Řepka. O tento návrat ředitel usiloval a pomohl se mu realizovat: „Je odsud, jsme jedna rodina, potkáváme se, město není veliké. Jsem rád, dává mi to smysl.“

„Skláři" mají jasnou prioritu – mládež. „Je to absolutní priorita. Jestli klub něco může udržet nad vodou a situovat do lepších pozic, je to mládež,“ důrazně řekl Řepka. „Chceme nasadit mládí a stavět na odchovancích, kteří přinesou čerstvý vítr. Uděláme pro to všechno,“ doplnil společnou vizi sportovní manažer Štěpán Vachoušek.

I on navrátilce v FK Teplice vítá: „Mladí musí k někomu vzhlížet a učit se. Bude to přínos pro obě strany, tomu pevně něco věřím, že je něco naučí a posunou se.“

Admir Ljevaković a Jan Rezek v Teplicích ukončili svou kariéru. Teď se vrací v jiných rolích.Zdroj: Deník/František Bílek

Pomyslným vrcholem dlouhé cesty má být ve středně až dlouhodobě vzdáleném horizontu tréninkové centrum mládeže. „Osek, Duchcov, Proboštov… Není ideálně, když každý trénuje jinde. Máme vizi, vytipované lokality na centrum v Teplicích i Modlanech, kde pozemky dokonce už vlastníme. Potřebujeme ale finanční zdroj. Máme projekt v hlavě, snad se nám časem i s menšími prostředky podaří realizovat. Jde jen o to, jak dlouho nám to bude trvat,“ prohlásil klubový ředitel.

Budoucnost se má rodit i v třetiligovém béčku. To vedl donedávna Jaroslav Kolínek, má ale nabídku odjinud. „Je mi ctí, že nám zde pomohou Admir Ljevakovič a Jan Rezek. Ještě nevíme, kdo béčko povede. Ljevakovič asi bude hrající asistent, herně pomůže i Jan Rezek, který bude asistentem v U19,“ uvedl Řepka. „Prvotně bude patřit B týmu, ale pokud áčko potká nějaká jobovka, tak je profík a bude připraven pomoci. Věříme, že tahle varianta nenastane,“ usmál se Vachoušek.

Příprava začne už v červnu, první dva týdny proběhnou v Teplicích, pak se tým přesune na soustředění do Písku. Generálku sehraje FK Teplice s pražskou Duklou. A pak hurá do nové mise. S ikonami v zádech snad úspěšnější…