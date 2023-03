První Frťalův trénink sledoval předseda představenstva FK Teplice Pavel Šedlbauer, za brankou stála i Pavla Onuferová, někdejší masérka ze slavné teplické éry 90. let. „Frťa je srdcař, mám radost, že teď bude Teplice trénovat právě on. A věřím, že je pozvedne."

O to, aby bylo v severočeské fotbalové baště zase lépe, se 52letý kouč snaží od samého začátku. Teplické fotbalisty seznámil se svou vizí. „Cítím, že se hodně bude pracovat na sebevědomí. Psychická stránka hraje obrovskou roli. Za mě je to půlka výkonu," prohlásil Daniel Trubač, ofenzivní středopolař. Jeho slova potvrdil forvard Filip Žák. „Trenér chtěl, ať jsme pozitivně naladění, ať máme hlavy nahoře, že zbývá dost zápasů. A ať na tréninkách pracujeme na maximum, že to pak zúročíme při mistrácích."

Frťala: Nemůžu lidem slíbit, že najednou budeme hrát jako Barcelona

Oba dva uznávají, že odvolání Jiřího Jarošíka je především vina samotných hráčů. „Nejvíc jsme za něj zodpovědní my," řekl Trubač. „Je to tak, máslo na hlavě máme všichni. Jestli jsme tušili, že přijde změna trenéra? Když nejsou výsledky dobré, tak to tak bývá," poznamenal Žák.

Od trenérské změny očekávají především nový impuls, který by tým mohl restartovat. „Věřím, že dostaneme novou krev do žil. Každý se chce předvést, ukázat v tom nejlepším světle," všímá si Trubač. „Je to něco podobného, jako když přijde někdo nový do práce," použil zajímavý příměr Robert Jukl.

Ten Frťalu zažil dva roky v Hradci Králové, kde votroci pod jeho vedením vybojovali nejvyšší soutěž. Jaký tedy rodák z Nitry je kouč? „Trenér to je dobrý, hodně komunikativní. Můžeme očekávat propojenost mezi trenérem a kabinou. Hlavně je to trenér zodpovědný, který se na vše připraví, dává tomu sto procent. Je Tepličák, tak do toho dá ještě víc. Podle mě je jmenování kouče Frťaly pro Teplice dobrou volbou."

PODÍVEJTE SE: Bílinští Draci vyhráli úvodní finálový duel Krajské ligy

Ale pozor, jedním dechem dodal, že i Jarošík byl dobrý trenér. „I on byl dobrou volbou, to jsme viděli rok a půl… Jen teď byla špatná série, která to trošku zazdila." Když měl srovnat oba dva kouče, chvíli se zamyslel. „Každý trenér má svůj styl, který chce vštípit hráčům. Trenér Jarošík se snažil do nás dostat zahraniční prvky, které venku načerpal, někdy jsme je ani neznali. Trenér Frťala je spíš stratég, dokáže připravit na zápas takticky. Snad to pomůže."

Teplice hrají v neděli od 15 hodin doma důležitý duel s Brnem, týden poté jedou k dalšímu interesantnímu střetnutí do Pardubic. „Je nevýhodou, že je málo času před těmito důležitými zápasy. Brno je za rohem, proto máme v týdnu dva tréninky denně. Určitě to vše nepůjde změnit tak rychle, jak bychom si představovali. Tak to ve fotbale nefunguje. Ale snad to podchytíme co nejdříve a budeme to pilovat," uvedl Jukl. „Hlavně se musíme nakopnout a ukončit tu nepříznivou sérii," dodal.