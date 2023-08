Tepličtí fotbalisté důležitý zápas 6. prvoligového kola Výsledkově nezvládli podle představ, ze Zlína vezou porážku 1:2, což znamená že už čtyři kola v nejvyšší soutěži nezvítězili. To se naopak prvně v podzimní části FORTUNA:LIGY podařilo jejich sobotnímu soupeři, poslednímu celku tabulky.

Čekání trvá. Fotbalisté Zlína (žluté dresy) v 6. kole FORTUNA:LIGY zdolali Teplice 2:1. Skláři nevyhráli čtyři zápasy v řadě. Foto. FC Zlín | Foto: FC Zlín

"Chtěli jsme si do Zlína dojet pro lepší výsledek, hodlali jsme být úspěšní, porážka mrzí," řekl na tiskové konferenci s kamennou tváří hráče pokera Zdenko Frťala, trenér FK Teplice.

Skláře čeká v dalším kole opět klíčový duel, v sobotu na Stínadla přijedou Pardubice, tedy další soupeř ze spodní části tabulky.

Jak tedy zápas ve Zlíně hodnotíte?

První půle byla z naší strany špatná. Ztráceli jsme míče, chyběla nám odvaha. Po změně stran jsme se zlepšili, vytvořili se šance, ale zase jsme inkasovali… Naše hra neměla určité parametry, na které jsme zvyklí.

V přestávce jste musel na hráče zvýšit hlas…

Máte pravdu, měl jsem hráčům o přestávce co vyčítat, v kabině byla bouřka. Ztráceli jsme míče, měli málo odvahy, nešlo nám to jeden na jednoho, bylo toho hodně.

Přesto, v tu chvíli byl stav 0:0…

Pro domácí to bylo hodně kruté, Zlín měl tři čtyři vyložené příležitosti. Někdy se stane, že poločas nezvládnete.

Proč se nepodařilo navázat na kvalitní domácí zápas s pražskou Spartou, který před týdnem skončil 1:1?Ještě nejsme týmově na takové úrovni, abychom si udrželi nadstandardní výkonnost, ale i tím si musíme projít. Hráči na nějaký špatný výkon mají právo. Mrzí nás no. ale ocenit taktiku soupeře, s jejich rychlými protiútoky jsme měli potíže.

Nepodcenili jste poslední celek tabulky?

Vůbec.

Čekal jste lepší výkon od tradičních opor?

Pro mě jsou všichni hráči klíčový. Pokud by se nám podařilo jednu dvě příležitosti v úvodu druhé půle využít, mohl ten zápas třeba vypadat jinak. Asi jsme něco tím výkonem do přestávky urazili a dopadlo to takto.

Zlín prvně v sezoně vyhrál a v tabulce se vám přiblížil na rozdíl čtyř bodů…

Vítězství domácích je zasloužené. Chtěli jsme tady uhrát dobrý výsledek, chyby musíme hledat hlavně u sebe.