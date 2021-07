Na nedávném setkání vedení FK Teplice s fanoušky „žlutomodrých" padlo několik zajímavých faktů, které vysvětlují, proč jsou Severočeši herně a zákonitě i výsledkově tam, kde jsou. Vlastně je ještě zázrak, že se na Stínadlech chodí na nejvyšší soutěž.

Na Stínadlech sportují stovky dětí | Foto: Deník/František Bílek

Řepka s Šedlbauerem, tedy momentálně dva nejdůležitější muži teplického klubu, otevřeně přiznali, že finanční situace není dobrá. Své tvrzení podložili čísly z rozpočtu. Těm, kteří na setkání dorazili, z nich stály vlasy hrůzou na hlavě. Nadnárodní společnost AGC, majitel „žlutomodrých" v poslední době výrazně utáhla kohoutek s finančním tokem. Pro příští sezonu z něj přiteče o hodně méně, než teklo v sezoně minulé. Dalo by se říct, že v kontextu potřeby bude pouze kapat. Samotná společnost se totiž potýká s problémy ve výrobě a odbytu. Na Stínadlech jsou tak v těžké situaci. Sehnat chybějící peníze je v chudém regionu rok od roku těžší, zlaté časy sponzoringu sportu jsou dávno ty tam. Nacházíme se v době, která vyžaduje investice do jiných sfér. Řada lidí říká, že daleko potřebnějších, než je profesionální sport. Ano i ne. FK Teplice totiž není klubem, který se stará pouze o profesionály. Má výrazný společenský přesah a především je druhým domovem několika stovek dětí, které díky sportu můžou prožít daleko plnohodnotnější a zdravější život než ty, které se nehýbají a k zdravému životnímu stylu nepřivyknou. Je proto nabíledni, že dávat peníze do sportovního klubu na mládež má smysl. Investice do značky FK Teplice, která je v okolí na sportovním poli jedničkou, by pro regionální firmy mohlo být jakousi společenskou zodpovědností. Pochopitelně (a především) i pro samotné město Teplice, které fotbal v minulosti díky svým úspěchům proslavil i v cizině.