Stínadla si oddychla, první fotbalová liga se na nich bude přes záchranářské boje do předposledního kola hrát i v nadcházející sezoně. Ta právě končící byla z několika důvodů bídná a i klubové vedení dál prvoligového FK Teplice ví, že pokud si tradiční žlutomodrá značka má nadále udržet visačku nejvyšší kvality, musí se toho během třítýdenní letní pauzy vedle rekonstrukce zničeného trávníku hodně změnit.

Teplice se v právě skončené sezoně trápily. V posledním kole neporazily ani sestupující Příbram. | Foto: Deník/František Bílek

Ono to za moc nestálo ani v ročníku před tím, a když ten zatím poslední v sobotu skončil vydřenou domácí remízou se sestupující předposlední Příbramí, byl to vlastně ještě příznivý odraz posledního období… Ještě, že je konec. „Musíme se dát zdravotně, fyzicky a po tom náročném jaře, kdy jsme body moc nesbírali, i psychicky dohromady. Dovolenou a volno už i kluci potřebovali,“ uznal trenér Radim Kučera, který už v podzimním finiši nahradil odvolaného Stanislava Hejkala a kontrakt u „sklářů“ má ještě na rok. Zda klubu čerstvě vedeným novým ředitelem Rudolfem Řepkou a případně z jaké pozice pomůže i další patriot úspěšný kouč Zdenko Frťala, ukáží nejbližší dny. Nový kontrakt by měl prodloužit zkušený brankář Tomáš Grigar, jenž ve čtvrtek jednal s vedením o nové smlouvě. Vedle v sobotu loučícího se srdcaře Admira Ljevakoviče už týmu nepomůže forvard Jakub Řezníček. Další změny se už intenzivně řeší…