Svou brzkou trefou přiživil optimismus Tepličanů ohledně plného bodového zisku z důležitého duelu, brzy ale bylo jasné, že s „votroky” to v neděli na Stínadlech bude pořádná dřina. „Dostali jsme pak gól z penalty po faulu, který nemusel být. Před tím tam byla sporná situace, viděl jsem ruku Leibla. Pak nevím, co se stalo, ale nehráli jsme, co jsme chtěli,” povzdechl si Ledecký, jenž v základní sestavě nastoupil poprvé od prosince minulého roku.

Teplice byly proti Hradci Králové matné, na hřišti to z jejich strany nebyla žádná „jízda”. „Přitom jsme na hosty chtěli vletět. I pak v kabině jsme si říkali, že tak budeme hrát od druhé půle, že to budeme sypat do vápna. Ale nedělo se tak. Je to tak už snad třetí, čtvrtý zápas - málo centrů, málo šancí. Prostě je to od nás málo. Musíme hrát víc jednoduše. Hrajeme bez střely na bránu, to nejde. Hradec to dával vše nahoru, v jednoduchosti je někdy síla.”

Kromě zmiňovaných atributů „sklářům” chyběla i potřebná bojovnosti. V zápase, který byl hodně o soubojích, tahali v tomto ohledu výrazně za kratší konec. „Propadli jsme v tom. Nepodrželi jsme balon, neměli jsme ani odražené balony. Prohráli jsme zaslouženě. Hradci jsme dali tři body jako na podnose, byl to pro něj od nás dárek.”

Ledecký se nechtěl vymlouvat ani na těžký terén a ani na absenci kreativního Fortelného, který musel pro zranění ještě v prvním poločase střídat. „O terénu bych se nebavil. Víme všichni, že není ideální, že to skáče. A Forty? Ono to nebylo tolik o fotbale, ale o těch soubojích. Tak těžko říct. Zavařili jsme si to porážkami. Jediné pozitivum je, že týmy kolem nás nevyhrávají. Jdeme pořád za záchranou. Každý musí začít sám u sebe.”