Co se člověku honí hlavou po zápase, ve kterém jeho tým měl blízko ke třem bodům? Pro oba dva týmy to byl důležitý zápas, protože si mohl hodně pomoct ten, kdo by ho vyhrál. Teď nás čeká domů hodně nepříjemná cesta.

Koledovali jste si?

Chtěli jsme být víc na balonu, ale bohužel nás Slovácko zmáčklo. Bylo tam hodně centrů, bylo jen otázkou času, kdy gól dostaneme. Je špatně, že pět minut před koncem vedeme, ale zápas prohrajeme. Měli jsme to urvat aspoň na remízu. Domácí by asi byli spokojení, my relativně také. Teď ale nemáme nic.

V první půli jsme byli Slovácku vyrovnaným soupeřem. Povzbudil nás důležitý gól do šatny. Chtěli jsme pak hrát dobře do defenzivy, držet míč na kopačkách. To se nám ale nepodařilo, a to i vinou kvality domácích. Létal tam jeden centr za druhým. Na kluky se nezlobím, s deseti lidmi se liga hrát nedá. Slovácko dobře vystřídalo, nám pak chyběly nějaké síly. Bylo to znát. Ale nebylo to jen tím! Musíme vyzdvihnout kvalitu soupeře. Nemůžeme mluvit jen o tom, že jsme hráli špatně.

Proč vás Slovácko ve druhé půli tak zmáčklo? Docházely vám síly?

Bylo špatné to, že jsme nechali Michala Kadlece, levého stopera, za poločas snad pětkrát odcentrovat. To nám udělalo zmatek vzadu, špatně jsme si přebírali hráče. Tenhle moment asi rozhodl, sypalo se nám do vápna hodně centrů.

Vyčítáte si první inkasovaný gól, kdy jste míč nechytil na přední tyči?

Byl to přetažený centr. Myslím, že to Vechata chtěl vracet ještě před branku. Jak jsme se posouval, tak jsem tam dával ruce, míč lízal tyčku a já si ho hodil do brány. Chtěl jsem to samozřejmě vyndat ven, ale bohužel.

Věděl jste dopředu, že budete chytat?

Včera si nás trenéři po večeři zavolali. Sdělili nám svůj plán s protočením gólmanů.