Gólman teplických fotbalistů Tomáš Grigar vstoupil do Klubu ligových brankářů se 100 nulami v nejvyšších soutěžích. Jubilejní čisté konto si připsal při výhře 4:0 nad Příbramí v posledním kole základní části první ligy.

Brankář Teplic Tomáš Grigar | Foto: Deník/František Bílek

Grigar čekal na jubilejní nulu pět zápasů nejvyšší soutěže od dohrávky 23. kola proti Liberci, která znovu otevřela sezonu přerušenou koronavirovou přestávkou. „Musím přiznat, že jsem to moc nesledoval. Až když přišla ta 99. s Libercem, tak jsem to samozřejmě zaznamenal. Jsem za tu stou moc rád, už bude klid a teď musíme pracovat dál, ať se v klidu zachráníme,“ přeje si zkušený gólman. „Každý se mě ptal, kdy ta nula přijde. Ale mně to bylo jedno, hlavně jsem chtěl, abychom zase vyhráli. Bylo mi šumák, jestli to bude s nulou,“ dodává.