Bodu si hodně vážíte?

Cenný je hodně. Po té červené kartě tam byly trošku obavy. Ale myslím, že jsme to výborně odmakali. Měli jsme i šanci na tři body.

Trenér Kučera o Grigarovi

Grigi tu situaci zvládl perfektně. Dlouho nechytal, ale podal dobrý výkon. Tým se semkl, Grigi mu pomohl při centrech, zakládal útoky. Jsem rád, že se chytil. Snad nám pomůže v dalších zápasech.





Červená karta Gabriela, kterou dostal chvíli před půlí, vám trošku zkomplikovala plány, že? Ale i tak jste byli lepší…

Na to, že to bylo o sestup, tak tam bylo hodně šancí. V první půli jsme si říkal, že určitě urveme body, že můžeme i vyhrát. Ale pak přišlo vyloučení Gabriela. Ve druhém poločase jsme ale Brno do ničeho moc nepustili.



Nejvíc jste se bál při šancích Reitera?

Tam by se to asi zlomilo. Dvakrát to tam nastřelil.

Bod tedy berete…

Stoprocentně brali. Pro Brno to byla jedna z posledních šancí se na nás a Boleslav dotáhnout. Ten bod bereme, i když jsme chtěli vyhrát.



Navíc se dotahujete k Mladé Boleslavi, můžete ji stáhnout pod sebe?

Brno má snad doma Boleslav, tam se bude lámat chleba. My se nedáváme na Boleslav, ale na Brno a výsledky zespoda.



Vy jste si zachytal po delší době. Kdy vám trenéři řekli, že jdete do akce?

Bylo to po delší době, kdy se mi začátek jara nevydařil. O tom, že jdu do brány, jsem se dozvěděl až v den zápasu.