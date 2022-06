Proti vám stáli zkušení hráči. Horváth, Lafata, Šmicer nebo Vachoušek…

Někdy jsem chtěl něco chytit, ale dali mi i tak góly. Určitě bych je dostal i v lize, kdybych chytal naplno. Jsou zkušení, mají to v noze. To se zkrátka nezapomíná. Sice jim chybí rychlost, ale jak dát branku, to ví pořád.

U brankáře je to stejně? Že nezapomene chytat ani třeba v šedesáti?

Tam je to složitější, protož chytání je komplexnější, musí se při něm padat. Na silvestrovský fotbal to může být dobré třeba i v šedesáti, ale na ligu ne.

Vám bude čtyřicet, pořád vypadáte ve formě, stále flexibilní…

Děti a manželka mě asi udržují. (smích) Musím zaklepat na dřevo, je to zatím dobré. (skutečně klepe na dřevěnou skříň v kabině, kde se rozhovor odehrává) Nikdy by mě nenapadlo, že budu chytat ligu do čtyřiceti. Říkal jsem si, že maximálně tak do pětatřiceti.

Co pro dobrou kondici děláte?

Už vím, co potřebuji. Po zápase je to lehký výklus, strečink, regenerace. Nic velkého. A večer aspoň jedno pivo. (úsměv) Složitější pro mě je naskočit zpět, když jsou třeba dva dny volné. Během nich odpočívám, pak mi trvá, než se rozdýchám.

V Teplicích budete i v dalším ročníku. Přemýšlel jste, jestli smlouvu prodloužíte?

Nebylo nad čím přemýšlet. Když o mě vedení i trenéři měli zájem, tak jsme se hned dohodli.

Jak s odstupem času hodnotíte předchozí sezonu?

Jsem rád, že je pryč, ale když jsme šli do baráže, tak jsem věřil, že ligu zachráníme. Máme dobrý tým, hráči se uzdravili. Nepochyboval jsem, že ji zvládneme. V baráži jsme měli skóre 5:2, získali jsme čtyři body. Zachránili jsme se s přehledem.

Co udělat pro to, aby se vás záchranářské práce za rok netýkaly znovu?

Velké množství hráčů nemá smlouvu, někteří hráči konči. Uvidíme, jak se to poskládá na tu příští sezonu. Od začátku musíme makat a hrát tak, jako kdyby ten nejbližší zápas byl finálový. A chtělo by to mít nějakou stabilitu ve výkonech. Ne vyhrát třeba jeden, dva zápasy, tři pak prohrát. Potřebujeme získávat body pravidelně. V předchozím ročníku jsme začátek nezvládli, vyhráli jsme až s Jabloncem. Pak už se to těžko honí. Naštěstí jsme to zvládli.

Děkovali vám fanoušci například v soukromých zprávách?

My je potkali už na benzince přímo po utkání ve Vlašimi, tak jsme se pobavili, děkovali, my jim. A vlastně i v přímo po utkání na hřišti, kdy jsme si s nimi plácli. Bylo jich tam za námi hodně, možná půlka stadionu byla naše. Už doma přišlo sedm tisíc lidí, za to jsme byli moc rádi, klub odvedl dobrou práci.

Někde v diskuzích jsem pak četl, že kdyby se sestupovalo jako dřív, tedy bez baráže, tak by Teplice spadly.

To je blbost, protože dřív bylo 30 kol. A po tom třicátém jsme byli dvanáctí.