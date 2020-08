„Byla to náročná premiéra! Jednalo se o první kolo, byl to můj první start v lize. Pro mě to bylo fakt náročné. Ale jsem rád, že jsme zápas zvládli,“ říkal pro klubovou televizi Stínadla TV v dobrém rozmaru.

Dokonce jste dal gól, který se později ukázal být vítězným!

To byla nádhera. Ten gól bych chtěl věnovat dědovi, který měl před dvěma dny narozeniny. A také celé rodině, která mě v hledišti podporovala.

Kdo všechno za vámi do Příbrami přijel?

Byli tady strejda, bratranec, přítelkyně, oba rodiče, dědeček s babičkou a brácha. Je opravdu super, že můžu hrát v Čechách, v Teplicích, aby mě rodina mohla podporovat.

V Bergamu se prosadí

„David má výborný výskok. Už na Bohemce před týdnem v generálce to vypadalo, že dá z rohu gól. Jeho největší devizou je rozehra, má výbornou organizaci hry. Jestli takhle bude pokračovat, tak se v Bergamu prosadí.“

Stanislav Hejkal, trenér FK Teplice

A jak vlastně padl ten gól?

Moula tam měl krásný centr z rohu. Já si jen našel míč ve vzduchu a pak se třepetal v síti.



Z rohů jste dali dva góly. Byl to recept, jak vyzrát na Příbram?

Byl to jeden z receptů. Chtěli jsme se prezentovat nějakou hrou, to nám ale trošičku nevyšlo. Do dalších zápasů se musíme zlepšit. Ale je to pořád první zápas. Chtěli jsme hlavně vyhrát, to se povedlo.



V obraně jste držel dirigentskou taktovku.

Trenér a kluci po mně chtěli, abych to řídil. Pomohl mi Grigi a pak Kůča. Jsem za to rád.



Co vám tenhle první zápas v lize mezi dospělými ukázal?

Na hodně věcech ještě musím zapracovat. V Itálii je to spíš taktické, tady soubojové, běhavé. Jsem rád ,že tu ligu tady můžu hrát. Budu se rvát o místo, abych mohl dávat góly a pomoct klukům.



Je liga váš splněný sen?

Je to tak. Odmalinka jsem si chtěl zahrát ligu. Je o to větší paráda, že to může být v žlutomodrém dresu.