Trenére, po třech porážkách nejste v nejrůžovější situaci. Jak se z ní teď vylízat?

Musíme vyhrát. Ale musíme mít hráče, aby se dalo vyhrát. Bohužel se potvrdilo, že svalová zranění Řezníčka a Nazarova jsou na doléčení, takže uvidíme, jak to bude do soboty. Do kopaček šel Shejbal, ale nevíme, jestli už bude na Baník připravený.

Uspěli jste s protestem ohledně červené pro Heidenreicha, podle komise rozhodčích ji neměl dostat Nastoupit ale přesto nemůže. To je velká komplikace, že?

Je. Jestliže komise rozhodčích řekla, že to byla chyba VAR a hlavního, tak nechápu, proč nebyl omilostněný. Spletli se dva rozhodčí, ale mladý kluk, který fauloval maximálně na žlutou za stavu 2:0 pro Slavii, musí zápas stát.

Co se vlastně stalo, že se týmu teď tak nedaří?

Příčinu vidím jednoznačně v nezvládnutém zápase s Pardubicemi. Po Příbrami jsme byli hodně nahoře a kluci to asi měli postavené tak, že to na hřišti nováčka, který navíc hraje v azylu, půjde samo. Nezvládli jsme to a vše se otočilo proti nám. Trubač mohl v nastavení vyrovnat, nestalo se tak. Pak se Slováckem zase porážka, když jsme mohli vyrovnat na konci. Tohle nám nevyšlo. A jsme hráli na Slavii, kde se dá něco udělat, ale musí se toho sejít víc najednou. My jsme dostali brzy gól, pak další, do toho červená, zkušený hráč pak chyboval… Jsem rád, že ve druhém poločase jsme to odehráli se ctí. Teď vše musíme hodit za hlavu a sbírat body.

Když si přehráváte, co byste vy mohl udělat jinak, co vás napadá?

S kolegy pořád o tom přemýšlíme. Jestli hrát jinak, jestli jiný systém, jestli hrát na dva útočníky, nebo třeba zkusit 3-4-3. Problém je, že musíme čekat vždy do středy, čtvrtku, až se dozvíme výsledky testů na covid. Pak můžeme něco nacvičovat. Také si analyzujeme data, sledujeme, co je špatně, co je povedené. Pak se to snažíme přenést do tréninku.



Úvod podzimu vám nevyšel, ale stále ještě jde pouze o začátek ligy, ještě není pozdě.

Samozřejmě. Jsme pořád na nule v tabulce pravdy. Když na ní budeme pořád, tak by to mohla být lepší polovina tabulky. Chceme vyhrávat hlavně doma. Ale máme to postavené tak, že body musíme dělat pořád, doma i venku.



Teď hrajete s Baníkem, ten se před týdnem chytl proti Pardubicím…

Chytl se. Měl nějaké zkoušky, změny systému. Trenér Kozel vrátil do hry zkušené hráče, podle mě správně. Takže tam má Filla, Fleišmana, jejich zkušenost je znát. Uprostřed je pak Jánoš, to je velmi dobrý hráč, nahoře hraje Zajíc, kterého Ostrava udělala ze Slovácka, střídá se se Šašinkou. Baník je pojem, je to velmi dobré mužstvo. Máme respekt, ale vrátím se na začátek rozhovoru – musíme dělat body!

Novinky z Teplic



- Tomáš Kučera, který proti Slavii chyběl kvůli rapovému koncertu svého hudebního uskupení, jenž se v jednom z pražských klubů konal den před utkáním, dá za svůj prohřešek část svého platu do Nadačního fondu.



- Ve 3. kole MOL Cupu se Tepličtí utkají s Chlumcem nad Cidlinou. Hrát by se mělo 30. zuří na východě Čech.



- Na nedělní duel FK Teplice B – Liberec B se diváci nedostanou kvůli mimořádnému opatření vlády. V Dubí podle vedení klubu není dostatečný počet míst k sezení. Zákaz vstupu platí i na zápas mládeže "žlutomodrých".



- Teplice podaly protest kvůli vyloučení Davida Heidenreicha v zápase se Slavií. Komise rozhodčích sice uznala, že stoper Teplic byl v 19. minutě chybně vyloučen. Červená karta ale musí zůstat v platnosti, od disciplinárky proto dostal stop na jeden soutěžní zápas.