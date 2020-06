"Jsme zklamaní z našeho výkonu i celkově. Na Spartě jsme se chtěli prezentovat daleko lépe, to se nám vůbec nepovedlo. A chtěli jsme hrát střední skupinu do desátého místa. Srazil nás ten gól s Opavou. Kdybychom vyhráli, tak ještě po ní můžeme pošilhávat. Teď musíme uhrát do konce základní části s Jabloncem, Českými Budějovicemi a Příbramí co nejvíce bodů, to je náš interní úkol, a pak v nadstavbě dohrát sezonu s co největší důstojností," glosoval současnou situaci Severočechů jejich trenér Stanislav Hejkal.

Odpovídal také na otázku, jestli se necítí být po sérii nezdarů ohrožený. „Tlaky jsou vždycky, s tím jako trenér musíte umět žít. Vím, že jsme nesplnili cíl, který zněl být po základní části do desátého místa…“

Zklamání je znát i na samotných hráčích. "Já jsem přišel do Teplic, abych jim pomohl, ale my naopak klesáme tabulkou níž… Na papíře máme dobrý kádr, ale musíme to ukázat na hřišti. Musíme se vzchopit a více táhnout za jeden provaz," nabádal po utkání teplický univerzál Lukáš Mareček, zimní posila z belgického Lokerenu.



Na Letné šlo ve středu večer o jednoznačnou partii. Střely celkem 25:7, na branku 8:1, rohy 6:2…



"Spartě jsme první dva góly nabídli. První po naší ztrátě na půlce, druhý po špatné rozehrávce. Když na Spartě prohráváte o dva góly, tak je to složité. Druhý gól nás zlomil, to se těžko obrací," litoval teplický trenér Stanislav Hejkal.



Teplice jsou pouhé čtyři body nad baráží. Pro soupeře odevzdaný sok. Druhý poločas se jen dohrával. "Změny na druhou půli jsem příliš nezvažoval. Za prvé máme dost zraněných, lavička není tak kvalitní, a za druhé jsem nechtěl, aby byl výsledek ještě horší, aby psychika ještě víc utrpěla.“



„Skláři“ museli řešit zejména problémy v defenzivě, především pak na levé straně, kde jim chyběla celá řada zraněných hráčů. "To musíme nějak zvládnout, protože už v neděli nás čeká důležitý domácí zápas s Jabloncem. Hráčů nám chybí celá řada,“ štve teplického kouče.



Zranění Knapíka (úpon) z předzápasového tréninku přinutilo Hejkala změnit plánovanou sestavu, do středu pole musel Nazarov, na pozici stopera nastoupil při vykartování Kodeše defenzivní středopolař Mareček.

"Sparta projevila kvalitu, my doplatil na naše špatné začátky. Vždy dostaneme první gól a neumíme na to zareagovat, což se ukázalo i tady. Sám nevím, proč to tak je. Asi to máme v hlavách, asi psychika, je to těžké," litoval exsparťanský hráč Mareček, jenž se sám vrací po zranění a po poločase s Opavou odehrál první zápas v základní sestavě.



Souhlasil, že bylo hotovo v první půli. "První dva góly jsme jim dali, ten druhý jde za mnou, protože jsem špatně rozehrál, to se nesmí stát. Do poločasu jsme prohrávali 0:3 a bylo," dodal.



Sparta potvrdila roli favorita. "Jsem trochu zklamaný, protože výsledek mohl být daleko vyšší, ve druhé půli jsme byli uspokojení. Je škoda zápas nedohrát, mohli jsme dát v klidu pět šest gólů," hodnotil sparťanský kouč Václav Kotal, který hodně prostřídal a opory po přestávce už šetřil: "Zápasů je hodně, jsem rád, že se do hry dostali další hráči."



O dva góly se postaral Libor Kozák. "Vyhrálo se, dal jsem dva góly a mohl dát i další. Ve druhé půli jsem mohl dovršit hattrick, ale balon mi sjel," řekl k utkání navrátilec do domácí základní sestavy.