Odložit dvě soutěžní utkání po sobě? Teplicím se něco takového stalo popáté v jejich historii. V neděli míří k poslednímu zápasu roku 2023 na Spartu, kde je bude čekat momentálně nejsilnější tuzemský tým.

FK Teplice, ilustrační foto | Foto: Deník/František Bílek

Severočechům se nejprve odložil zápas v Jablonci, který se dohrával v týdnu, poté počasí nedovolilo uskutečnit domácí duel s Olomoucí, jehož dohrávka bude realizována až na jaře.

„Nebylo to nic příjemného. Jak pro nás, tak pro hráče ale i pro všechny z fotbalového soukolí," říká trenér „sklářů" Zdenko Frťala. „Mně to odložení pomohlo, protože jsem byl zrovna nemocný, ale vždy je nepříjemné, když se zápas zruší a místo něj musíte absolvovat trénink. Hlava poleví v koncentraci, musí najednou přepnout. Na druhou stranu jsme profesionálové, takže i ten trénink, který je místo zápasu, odmakáme na sto procent,," přesvědčuje útočník „žlutomodrých" Tadeáš Vachoušek.

Pojďme se podívat do historie. Jak už bylo zmíněno, v podobné situaci byly Teplice už popáté od roku 1945, kdy byly založeny. „Nepočítáme do téhle bilance covidové sezony, kdy se odkládaly celé části soutěže, a začátek podzimu 1968, kdy byl odklad kvůli vstupu vojsk Varšavské smlouvy na naše území," upozorňuje historik Pavel Nohál. „Je zajímavé, že kvůli počasí se odkládalo vždy pouze v 1. lize. V nižších soutěžích se Teplicím nikdy nestalo, že by dva po sobě jdoucí zápasy musely být odloženy. A také je zajímavé zmínit, že předválečný Teplitzer FK se s takovou situací nesetkal a kupodivu ani válečný NSTG Teplitz-Schonau neměl dvě za sebou jdoucí utkání odložena," dodává.

Poprvé se dva duely v řadě odkládaly Teplícím na jaře 1949. Nehrály se dva zápasy na začátku jara, konkrétně doma s Košicemi a na Spartě. Podruhé se tak stalo na podzim 1951; odklady ale nepřinesly rozmary počasí, ale oslavy Dne armády (s Ostravou) a účast soupeře na mezinárodním turnaji (ATK Praha). Za třetí položkou jsou na jaře 1965 nezpůsobilé terény v soubojích se Slovnaftem Bratislava a Bohemians. A konečně čtvrtý případ, který se zaknihoval v roce 2000. Tehdy se na podzim dvakrát v řadě nehrálo kvůli účasti hráčů na olympijském turnaji, odložena byla střetnutí v Českých Budějovicích a doma se Slavií.

Jak se herní pauza projeví na formě týmu? „Je to malá komplikace. Kdybychom nehráli dva týdny, tak už by to byla komplikace větší," tvrdí Vachoušek. Frťala přizvukuje a už vyhlíží nedělní zápas na Letné proti Spartě. „Rádi bychom dali fanouškům pěkný dárek k Vánocům. Abychom ale uspěli, musíme podat výkon, jaký jsme podali proti Spartě doma v srpnu. Základem je zodpovědnost a dobrá organizace," jmenuje tradiční ingredience teplického úspěchu.