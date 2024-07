Utkání mělo i černou kaňku. Při jednom z centrů do vápna zboural Petra Kodeše vlastní gólman Adam Zadražil. Kapitána Votroků museli odnášet na nosítkách a nakonec pro něj přijela záchranka. „Dostal ránu do hlavy, ale měl i něco s ramenem. Nechci předbíhat, moudřejší budeme po vyšetření. Tohle vítězství mu určitě věnujeme,“ řekl Horejš.

Ten na lavičce v tu dobu prožíval nepříjemné momenty, o pár chvil později totiž jeho svěřenci od Teplic inkasovali, byli kousek od prohry. K zahranému rohu exhradečákem Danielem Trubačem se však vrátil VAR, po dlouhém zkoumání odhalil dvojdotek. Radost Sklářů byla pryč. A když v páté nastavené minutě napálil míč do branky Karel Spáčil, potvrdila se otřepaná fáze - fotbal nemá logiku.

„Míč skončí v brance a vy nevnímáte, že tam bylo něco špatně. Je to hrozná bezmoc. Pak ale křičí Lukáš Vácha, že si to kopl do nohy a gól by nemusel platit. Najednou žijete,“ popisoval pocity po inkasované brance Horejš. A opravdu neplatil!

Emocionální kolotoč dokonal o pár minutek později mladý stoper a zjevení ligy Spáčil. Hradecký trenér byl u vytržení, vítěznou branku mohutně oslavoval. „Musím říct, že jsem v sobě našel hodně sil. Jsem zpocený ještě teď, neskutečné emoce, v tu chvíli to prostě vzplálo,“ usmíval se a hned dodal: „Když jsem viděl, jak Karel střílí, říkal jsem si, že by to mohlo vyjít, on to v sobě má. Zapadlo to za tyč a emoce ve mně bouchly. Nešlo to zastavit, muselo to ven, o tom fotbal je.“

close info Zdroj: Lubomír Douděra zoom_in Obrovská radost hradeckých fotbalistů po vítězné brance Karla Spáčila.

"Za první poločas jsem kluky pochválil za obrannou fázi, vlastně za celý zápas jsme nepustili soupeře do gólových příležitostí. Defenziva byla opravdu slušná, měli jsme dobrý přístup. Ale mohli jsme využít některé situace v ofenzivě. Nebyli jsme tak kvalitní, což nás provází už od minulé sezony," hodnotil utkání kouč teplického týmu Zdenko Frťala.

"Měli jsme dvě tři gólové šance, nevyužili jsme je a naopak soupeř dal gól tečovanou střelou. Během letní přípravy jsem říkal, jak je ten fotbal krásný, že se góly neřešily a k ničemu se nevracelo. Bohužel dnes nás VAR znovu vrátil do reality. Vůbec nezpochybňuji, že tam byl dvojdotek, ale domácí pak vstřelili gól poté, co si hráč přebral míč po autu rukou. Kdo to bude sledovat? Nikdo. Ale nechci brečet, VAR vám jednou pomůže, jindy vám ublíží. Tohle nechci řešit, my hlavně musíme být lepší v ofenzivě," doplnil Frťala.

Hradec Králové – Teplice 1:0

Fakta – branka: 95. Spáčil. Rozhodčí: Černý – Paták, Pospíšil – Petřík (video). ŽK: Harazim, Kodeš, Hais, Koubek, Dancák, Čmelík – Gning, Bílek, Trubač. Diváci: 6248. Poločas: 0:0.

FC Hradec Králové: Zadražil – Čech, Čihák, K. Spáčil – Harazim (63. Čmelík), Kodeš (90. Kaštánek), Dancák, Horák – Vlkanova (46. Koubek), Pilař (77. Hais) – P. Juliš (74. Náprstek). Trenér: Horejš.

FK Teplice: Ludha – Cykalo, L. Mareček, Mičević – Švanda (72. Radosta), Bílek (58. Zsigmond, 90+7. Čerepkai), Havelka (68. Beránek), Harušťák (72. Labík) – Trubač – Horský, Gning (58. Svatek). Trenér: Frťala.