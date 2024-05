Fotbalisté Hradce Králové ovládli ligovou nadstavbovou skupinu o Evropu. Východočeši v odvetě finále porazili doma Teplice 2:0 a navázali na úvodní venkovní výhru 1:0. Dnešní zápas rozhodl Václav Pilař, který v 50. minutě otevřel skóre a za 10 minut přidal pojistku z penalty. Domácí udrželi náskok, ačkoliv od 55. minuty hráli bez vyloučeného kapitána Petra Kodeše.

FORTUNA:LIGA - nadstavba o Evropu: Hradec Králové - Teplice. | Foto: Lubomír Douděra

"Votroci" vyzvou pátý celek skupiny o titul v kvalifikačním utkání o účast v Evropské konferenční lize, o jejich soupeři se rozhodne v neděli. Teplicím sezona skončila. Královéhradečtí navázali na předchozí tři výhry 1:0 a Severočechy zdolali i počtvrté v ročníku. Nad "Skláři" zvítězili v sedmém z posledních osmi ligových utkání a ovládli i čtvrtý zápas v nadstavbě.

Královéhradecký stadion se i kvůli odpolednímu semifinále mistrovství světa v hokeji zaplňoval pomaleji, opozdilci však o nic zásadního nepřišli. Domácí trenér David Horejš musel i vinou karetních trestů poprvé v nadstavbě změnit na třech postech základní sestavu a jako by to v úvodu na hře jeho týmu bylo vidět. Tepličtí si vytvořili tlak, přesto měl první velkou šanci ve 14. minutě domácí Čmelík, jenž po signálu z rohu z ideální pozice přestřelil. Vzápětí skončil Pilařův tečovaný pokus jen těsně vedle tyče.

V 21. minutě měli velkou příležitost i hosté. Nejlepší střelec týmu Fila kolmicí vyzval k zakončení Labíka a ten zblízka trefil gólmana Zadražila. Po půlhodině se dostal do šance sám Fila, prudkou střelou zpoza vápna ale 11. branku v ligovém ročníku nepřidal. Největší příležitost měl v nastavení domácí kanonýr Vašulín, jenž si po Zadražilově výkopu zaběhl za obranu a následným lobem přes vybíhajícího Ludhu o centimetry minul.

Domácí otevřeli skóre až krátce po změně stran. V 50. minutě se Juliš uvolnil přes Knapíka a stříleným centrem na zadní tyč připravil snadnou trefu pro Pilaře. Úvodní branka nejen rozbouřila tribuny, ale pomohla i dění na trávníku. Takřka hned po rozehrávce mohl srovnat Jásir, proti jeho hlavičce vytáhl Zadražil efektní "robinsonádu".

V 55. minutě se teplický Havelka prohnal s míčem kolem Kodeše, který ho jako poslední obránce zatáhl a viděl od rozhodčího Starého rovnou červenou kartu. Pro "Votroky" to bylo teprve druhé vyloučení v ligové sezoně, to první přišlo před týdnem na Stínadlech.

Východočeši stejně jako v úvodním duelu dokázali v oslabení skórovat. V 58. minutě Kričfaluši poslal k zemi v pokutovém území Vašulína a Pilař z penalty s přehledem zaznamenal třetí gól v nadstavbě a celkově šestý v ligovém ročníku. Pětatřicetiletý bývalý reprezentant se z pokutového kopu nezmýlil ani potřetí v sezoně. Divokou čtvrthodinu mohl zpečetit na druhé straně Fila, jenž vypálil z otočky těsně vedle.

Hosté vrhli všechny síly do útoku, do šancí se ale nedostávali a ani ve čtvrtém vzájemném duelu v sezoně neskórovali. Naopak v 73. minutě mohl zvýšit z brejku Vašulín, nastřelil ale jen břevno. V podobné šanci nepřekonal pozorného Ludhu ani o 10 minut později Juliš.

Domácí si závěr s přehledem pohlídali a jsou jediný zápas od postupu do kvalifikace Konferenční ligy. Na evropské scéně se naposledy představili v roce 1995, kdy prošli do druhého kola tehdejšího Poháru vítězů pohárů.

Hlasy trenérů po utkání:

David Horejš (Hradec): "Jsem rád, že jsme to dotáhli k postupu, je to obrovský úspěch pro hradecký fotbal. Po prvním zápase jsme věděli, že to v odvetě nebude nic jednoduchého. V prvním poločase to od nás nebyl optimální výkon, chyběl nám pohyb, špatně jsme dostupovali hráče. V druhé půli jsme se zvedli a dali jsme gól po krásné akci. Pak přišla komplikace v podobě červené karty, ale odpověděli jsme další nádhernou akcí, po které byla penalta. Pak už jsem věřil, že to dotáhneme. Paradoxně v oslabení jsme měli o to lepší organizaci hry a soupeř měl méně prostoru. Určitě jsme už sehráli lepší zápasy, ale obětavostí a bojovností jsme to dotáhli. I díky skvělému publiku, které nás dnes hnalo."

Zdenko Frťala (Teplice): "Vstup do zápasu jsme měli dobrý. Na domácích byla možná vidět trochu nervozita, vedení 1:0 do odvety může být částečně zrádné. Nebyli jsme ale schopni prolomit obranu soupeře. Neměli jsme kvalitní centry, střelbu ze střední vzdálenosti, chyběla nám kvalita v zakončení. Soupeř měl rozdílové osobnosti, jako jsou Pilař, Krejčí nebo Vašulín. Hradec na rozdíl od nás dal góly, tím je jeho postup zasloužený. Teď jsme smutní, ale nechtěl bych, aby tenhle dvojzápas dehonestoval celou naši sezonu."