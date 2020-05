„Jednání bylo dlouhé,ale to se vzhledem k mimořádnosti situace dalo očekávat,“ konstatoval Petr Hynek, ředitel FK Teplice.

Vyhráno podle něj není. „Může se stát, že někdo onemocní. Pak bude záležet na hygienicích, kdo by šel do karantény, jestli celé mužstvo, nebo jen jednotlivec. To podle jeho kontaktů, podle zjištění nákazy. Ale nechci spekulovat. Neumím si ale představit, že by to mělo být jako s Drážďany, které budou 14 dní v karanténě a pak hned budou muset hrát zápas. U profíků je to pro mě nepředstavitelné."

Podmínky od LFA dostaly kluby v pondělí večer. „Budeme se s nimi muset poprat. Některé podmínky mi přijdou trošku úsměvné, některé mají logiku. Ta opatření asi budou pro kluby trošku dražší. Hlavně ten hotel. Ale je to čerstvé, vše vyčíslí až čas.“

