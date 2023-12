Hodně emotivní byla středeční dohrávka mezi Jabloncem a Teplicemi. Sudí Tomáš Batík rozdal 12 žlutých karet, tři góly z pěti zkoumal společně s VARem. Po výhře domácích 3:2 se nejvíc řešily sporné momenty na obou stranách, tématem číslo jedna bylo údajné nesportovní chování Teplic před vstřelením jejich první branky.

Jablonec - Teplice 3:2 | Foto: se svolením FK Jablonec

Běžela 27. minuta, domácí vedli 1:0. Po faulu Tsykala se k zemi sesunul Martinec, který je známý svými častými hereckými etudami. Kratochvíl zahrál míč do zámezí, aby jeho spoluhráč mohl být případně ošetřen. Jablonečtí čekali od Teplic na tradiční sportovní gesto v podobě vrácení míče, hosté ale rychle rozehráli kombinační akci, na jejímž konci byl vyrovnávající Havelka.

Jablonec pochopitelně reagovali popudlivě, Martinec, Kratochvíl i teplický Knapík viděli od sudího Batíka, jenž mimochodem pískal domácí celek v jedné třetině všech svých ligových zápasů, žluté karty za protesty a strkanici.

„Ideální je se na tu situaci znovu podívat. Jablonec míč nezakopával, tam byla jeho ztráta míče. Víc k tomu nemám co říct," odmítl teplický trenér Zdenko Frťala, že by se jeho svěřenci chovali nesportovně. Ani kouč „zelenobílých" Tomáš Čížek, který mužstvo vedl místo distancovaného Radoslava Látala, zprvu nechtěl inkriminovanou situaci rozpitvávat. „Teplice vyrovnaly takovým záhadným způsobem. Nechci se k tomu vůbec vyjadřovat," nejprve kroutil na tiskové konferenci hlavou. „Možná jsme byli naivní i my, neměli jsme ten míč zakopávat, ale všichni viděli, že ho zakopl. Jestli to hosté viděli obráceně… Nechám to na jejich svědomí," dodal.

To Jan Chramosta, autor vítězné trefy, měl jasno. „Teplice na Kráťovo zakoputí balonu do autu nereflektovaly. Myslím si, že to byla z jejich strany velká chyba. Ale pánbůh všechno vidí a vrátil jim to! Cítil jsem křivdu, motivovalo mě to. Volali jsme na ně, že to zakopl, ať nám vrátí balon. Což se normálně takhle dělá. Oni si to nechali a ještě z toho dali gól, což je úplný vrchol," rozčiloval se jablonecký kanonýr po utkání.

Jablonec přetlačil Teplice, rozhodl kat „sklářů" Chramosta

Na druhé straně se i Tepličtí hodně zlobili. Vadilo jim odpískání pokutového kopu po ruce jejich stopera Tsykala. Batík penaltu nařídil po intervenci VARu. Obránce „žlutomodrých" sice podle televizních záběrů míč do ruky v 10. minutě trefil, jenže ke kontaktu došlo při jeho nekontrolovatelném pádu, který byl navíc zaviněný přistrčením dotírajícího jabloneckého forvarda Krulicha.

„Já to neviděl, nemůžu se k té situaci proto vyjadřovat. Ale vadil mi nestejný metr v rozdávání žlutých karet. Těžce se pak hraje, když chodíte do soubojů pod karetním ohrožením," hudroval Frťala.

Porážku nesváděl na sporné situace, viní z ní především své hráče. „Špatně jsme se pohybovali, domácí byli nebezpečnější. Sahali jsme pak minimálně po bodu, ale bohužel jsme nezachytili náběh Chramosty a nebereme ani bod."

Čížek tři body bral všemi deseti. „Ve druhé půli nám docházely síly. Pomohla nám střídání. Jsem moc rád, že to takhle dopadlo."

FK Jablonec - FK Teplice 3:2 (2:1)

Branky: 16. Kratochvíl z pen., 45. vlastní Urbanec, 85. Chramosta - 27. a 65. z pen. Havelka. Rozhodčí: Batík - Nádvorník, Pochylý - Adámková (video). ŽK: Kratochvíl, Martinec, Černák, Štěpánek, Polidar - Trubač, Knapík, Chaloupek, Grigar, Hronek, Křišťan, Frťala (trenér). Diváci: 789.

Jablonec: Hanuš - Štěpánek, Tekijaški, Hurtado - Černák (89. Polidar), Kratochvíl, Martinec (77. Houska), Čanturišvili - Pleštil (70. Chramosta), Alégué (70. Jovovič) - Krulich (77. Velich). Trenér: Čížek.

Teplice: Grigar - Cykalo, Chaloupek, Mičevič - Radosta (90.+1 Fila), Knapík, Havelka (75. Křišťan), Urbanec (75. Bílek) - Trubač (52. Hronek) - Jásir, Gning (52. Vachoušek). Trenér: Frťala.