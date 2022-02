Dvakrát za sebou jste na jaře vyhráli. Musíte v kabině krotit euforii? Je pravda, že nejsme na takové série zvyklí. Doufám, že to bude v pohodě, určitě tam bylo spoustu emocí, protože takovým způsobem, co se povedl nám v Ostravě, už se dlouho nevyhrálo. Ale dám ve středu kluků nejtěžší trénink v týdnu, dostanou za uši, tak bude klid. (úsměv)

Cítíte, že nadcházející duel s Karvinou bude zlomový?

Jo, to cítíme všichni. Bude to těžký zápas, Karviná hraje o vše. Nevím, s jakým plánem k nám přijde, ale start jara jí taky vyšel, má čtyři body. Myslím, že u nás bude hrát o vše. Když prohraje, tak to může v této sezoně zabalit. Asi to nebude moc koukatelné, stejně jako to nebylo s Bohemkou před dvěma týdny. Ale chceme se prezentovat lepším výkonem

Hra do plných Teplicím nikdy moc nesvědčila…

Ono ji moc týmů hrát neumí, je to tak nejen v naší lize. Člověk pak vypadá hloupě, jako že si neumí ani přihrát, soupeř trestá z brejků. Musíme být proto vzadu dobře organizovaní.

Jaký pocit zatím z vašeho mužstva máte?

Teď to bylo v Ostravě týmové, odbojované. Proti Karviné ale budeme muset přidat nadstavbu, dostávat se víc do šancí než s Bohemkou. Já nemám rád velké chválení po dvou zápasech.

Může se to vše změnit, když se neuspěje, že?

Je to tak, ve fotbale se to rychle mění. My prostě musíme navázat na předchozí výkony. Už nechceme být dole. Bodům musíme jít naproti dobrými výkony, tak to je.

Na tiskovce v Ostravě jste prohlásil, že máte už konkurenceschopný tým. Pro trenéra musí být radost, když má kam sáhnout.

Každý trenér to má rád. Dá se vzít hráč z lavičky, podá dobrý výkon. Zatím se nám daří, nemáme nemocné hráče. Už se vrací i Trubač, který prodělal covid. Uvidíme, jak to v neděli po devadesáti minutách bude.