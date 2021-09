V Teplicích by měl smlouvu podepsat v úterý. V pondělí jeho příchod ale musí ještě posvědit klubové představenstvo Severočechů.

"Do ligy jsme poslali v poslední době několik hráčů, teď i druhého trenéra. Na jednu stranu je to pro nás dobré vysvědčení, na druhou zase další komplikace. Hráči si budou muset zvyknout na třetího kouče v krátké době," uvedl Dudík.

Jarošík do Prostějova přišel teprve v létě, kdy vystřídal Pavla Šustra. Ve druhé lize odkoučoval 9 utkání s vyrovnanou bilancí 4 výher, 1 remízy a 4 porážek. V poháru přešel přes soupeře z nižších soutěží do 3. kola, kde padl s prvoligovou Bohemkou.

Společně s ním do lázeňského města zamíří i jeho dosavadní asistent Tomáš Hunal. Oba dva mají k „sklářům" silný vztah. Jarošík na severu působil v mládeži, Hunal na Stínadlech odkopal několik sezon na sklonku kariéry.

O tom, že varianta „Jarošík" je tou nejhlavnější, svědčí večerní zprávy z Prostějova. Ten svého kouče uvolnil a mezitím se domluvil s Danielem Šmejkalem. "Byla tam gentlemanská dohoda s předsedou Františkem Jurou," řekl sportovní ředitel 1. SK Prostějov Ladislav Dudík o zelené pro Jarošíka na cestě do Teplic.

Trenér Jiří Jarošík skončil v druholigovém Prostějově a míří do Teplic. Na Hané ho nahradí Daniel Šmejkal, mimochodem bývalý kouč Severočechů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.