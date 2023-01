Jak jste spokojený s přípravou? Byla rychlá. Líbí se mi, že není zbytečně dlouhá. Po zahájení jsme tu byli 10 dní, pak jsme letěli do Turecka. Jsem rádi, že jsme to mohli absolvovat, protože tam bylo nejlepší počasí za posledních 10 let. Měli jsme skvělé terény, soupeře. Jsem spokojený.

A vyhýbala se vám zranění?

Bohužel nám to kalí zranění Jukla, který si po faulu přisedl kotník, má natažené vazy a mimo bude tak dva tři týdny. Před odletem do Turecka nám oznámil Shejbal, že nemůže letět, protože je zraněný. To nás hodně mrzelo, protože už to vypadalo, že bude v pořádku. S ním se to táhne hrozně dlouho. Opravdu je to škoda, protože on nám vždy umí pomoct. Mimo hru je také Fila. Celkem zdravotní stav kádru jde, vzal jsem to na sebe, laboruju s nemocným palcem na noze. (úsměv).

VIDEO, FOTO: Teplice braly natrvalo pohár. Trofej převzal Verbíř s Bičovským

Jaký máte k dispozici kádr? Je podle vašich představ?

Jsem rád, že nikdo neodešel, to především. Hlavně že jsme Gninga udrželi. A i další kluky, kteří v lize zazářili. Nově tu máme Radostu a Babacara, teď se nám na poslední chvíli povedlo přivést srbského stopera Mičeviče. Byli tu hráči na zkoušku, ale nenahrálo jim, že byla krátká příprava. Poslali jsme je domů, třeba se k nim ještě někdy vrátíme.

Nikdo neodešel, tři noví hráči přišli. Jste silnější?

Řekl bych, že jsme moc neposílili. Není jednoduché sem někoho dostat - finanční stránka, postavení klubu. I když jsme se snažili získat zajímavé typy, které by mohly vystřelit jako například Urbanec či Žák, tak se nám to nepovedlo.

Na podzim jste příjemně překvapili, protože sázkovky vás pasovali na jasného kandidáta na sestup. Překvapíte i na jaře?

Alfou a omegou všeho je, aby nejužší kádr byl zdravý. Je těžké pak někoho nahrazovat, i když se kluci snaží, tak hráli druhou a třetí ligu; skok je pro ně veliký. Potřebují víc času, ale my honíme výsledky, když hrajeme o záchranu. Třeba někdo z těch kluků vyskočí, ukáže se.

Gning za 50 miliónů? A co nový majitel? Teplice začaly zimní přípravu

Nemáte to daleko nahoru, ale zároveň se pořád díváte dolů, že?

Naše pozice je každopádně jiná než loni. Kluci na podzim viděli, že se dá hrát s každým. Záleží na tom, jestli budeme fit, jak se naladíme. Jsem spokojený s tím, že máme teď dobře vyladěnou kabinu, ovzduší v ní je dobré.

Co by byl pro tenhle tým úspěch? Vyhnout se baráži?

Ještě jsem o tom moc nepřemýšlel. Vyhnutí se baráži by možná byl krokem dopředu. Ale bude to hodně vyrovnané. V tříbodovém systému může tým, který je dole, vystřelit. Musíme jít zápas od zápasu a navázat na naši dobrou domácí hru. A venku se musíme zlepšit.

Budete souhlasit, když řeknu, že musíte zlepšit defenzivu a standardní situace?

Ano. V některých zápasech jsme dostali hodně gólů. Defenziva byla průměrná. Hodně neplechy nám nadělaly standardky. Je to o koncentraci, o typech, které máme k dispozici; nemáme moc vysokých hráčů, z toho to také plyne. Takové góly tým sráží, těžko se to pak dohání.

Teplice měly zájem o Fortelného, ale míří do Sigmy: Rozhodlo, že hraje nahoře

A ten nový stoper ze Srbska je vysoký?

Potřebovali jsme vysokého kluka a leváka. To vše splňuje. Vypadá slušně v osobních soubojích i na balonu. Pro cizince to ale není jednoduché, česká liga je hrozně náročná, navíc nás nečekají dobré terény. Doufám, že zapadne do dobré party.

První zápas hrajete v neděli na Bohemce. Co od tohoto utkání očekávat?

Bohemka? Měli jsme možnost ji vidět na soustředění. Nemá lepší kádr, má ale daleko širší kádr. Když jí někdo vypadne, může ho dobře nahradit. Možná oslabila, odešli dva nejlepší hráči, ale udělali Čermáka, což je dobrý hráč. Možná, že klokani změní styl fotbalu. U nás vyhráli nezaslouženě 1:0, my jim to budeme chtít vrátit.