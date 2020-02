„Skutečnost, že hráč odmítl podepsat smlouvu, i přes jeho původní tvrzení, že se k jednání o prodloužení smlouvy vrátí pro případ, že by mu nebylo nabídnuto angažmá v zahraničí, plně akceptujeme. Jako zcela nepravdivé a zavádějící však odmítáme jakékoliv tvrzení, že hráč byl přeřazen do béčka pouze jako ´jakýsi´sankční důsledek právě toho, že odmítnul s klubem prodloužit smlouvu,“ píše se v klubovém vyjádření.

Teplický klub dále upozorňuje na to, že Jeřábek nebyl na konci podzimu po svém zranění dostatečně připravený, aby mohl zasáhnout do hry. Proto se ohrazuje i proti negativnímu hodnocení klubu druhé strany. „Rozhodli jsme se v kontextu vývoje celé situace dát přednost hráčům, kteří byli nejen zdravotně způsobilí, ale především chtěli v našem klubu nadále působit. Zcela proto popíráme jakoukoliv účelovost v rozhodnutí klubu o přeřazení hráče do béčka.“

Dále žlutomodří upozorňují na to, že „ze smlouvy uzavřené s hráčem, ani z předpisů FIFA a FAČR nevyplývá jakákoliv povinnost klubu nasazovat tohoto hráče výhradně v utkáních či v tréninkovém režimu áčka FK Teplice. Nasazování hráčů v jednotlivých týmech klubu a v jednotlivých soutěžích těchto týmů je výhradně v rozhodovací pravomoci klubu.“

Ze Stínadel také zaznělo, že Jeřábkův přístup se spíše podobá „nátlaku na předčasné ukončení stávající smlouvy za každou cenu, aby mohl co nejdříve nastoupit do nového klubu, se kterým má údajně podepsanou smlouvu, než snaze o návrat do áčka.“ Severočeši takový postup hráče považují za "neseriózní".