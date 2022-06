Máte za sebou první přípravný zápas za Teplice, hrál jste na kraji zálohy. Jaké to bylo? První zápasy jsou vždy náročné, šli jsme do něj z plné přípravy, tak je to vždy složitější. Důležité vždy je, aby se nikdo nezranil. Já se cítil dobře, tak doufám, že to bude pokračovat. Jen ty šance, měl jsem dvě, musím dávat.

Ve třiceti jste už asi v takovou příležitost nedoufal, co?

Trenérovi Jarošíkovi vděčím za to, že jsem tu, vytáhl si mě už do Prostějova. Strašně se na angažmá v Teplicích těším a doufám, že si tu ligu zahraju. A také, že se nám bude dařit, že budeme vyhrávat.

Čekal jste, že by po vás mohl Jiří Jarošík sáhnout?

Věřil jsem, že by mohl. Jsem rád, že to dopadlo, že jsme se dohodli. Já už vůbec nečekal, že bych mohl o ligu bojovat. Měl jsem na Žižkově problémy, ještě v září jsem hrál Pražský přebor, asi šest zápasů jsem hrál za béčko Viktorky. Měl jsem tam problémy s trenérem. Dostat se za tak krátkou dobu blízko k lize je velký skok. Je to jako sen.

V Teplicích už jsou z Prostějova Filipové Žák a Mucha. Pomůžou vám v aklimatizaci?

Znám i Shejbala, Trubače. Nemám problém s nikým, parta je tu super. Doufám, že to tak zůstane.

A jaký je trenér Jarošík?

Super trenér! Je vidět, že fotbal hrál na nejvyšší úrovni. Jsem s ním strašně spokojený.

Budete v Teplicích bydlet, nebo chcete dojíždět?

Dojíždění by bylo unavující, je lepší mít klid na trénink, soustředit se na fotbal. Takže se sem s rodinou přestěhujeme.

Řada fanoušků vás nezná. Jak byste se jim představil?

Jsem spíš krajní hráč, umím jeden na jednoho. Jsem rychlý, běhavý a snad gólový. A moje nedostatky? Asi hra hlavou, měl bych být agresivnější. Doufám, že to do mě trenér dostane.