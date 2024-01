/ROZHOVOR/ Získal osm titulů ve čtyřech různých zemích. Fanoušky si získal jak doma, tak v Anglii i Rusku. Jenže právě návrat do země, která začala válku na Ukrajině, se mu stal osudný. Někdejší fotbalista a trenér Jiří Jarošík teď nemá na růžích ustláno. V rozhovoru pro Deník se ohlédl za svým rozhodnutím a zároveň se rozpovídal o hře Teplic, odkud byl loni propuštěn.

Jiří Jarošík v dresu staré gardy Sparty v Ústí nad Labem | Video: Deník/František Bílek

V neděli se 46letý Jarošík objevil se starou gardou Sparty v rodném Ústí nad Labem, kde si zahrál charitativní utkání proti veteránům domácího klubu. Po jeho skončení se zdravil a fotil s řadou svých známých a bylo vidět, že je v krajském městě doma. „Takový návrat vždy potěší. Jsem rád, že se zápas mohl uskutečnit, i když byla velká zima. Ale splnilo to účel, zahráli jsme si. Našemu tempu nevadila ani zmrzlá umělka."

Prožil jste velmi překotný rok. Kromě ukončení angažmá v Teplicích a Rusku se o vás dost mluvilo i v souvislosti se silvestrovským derby, kdy někteří fanoušci chystali protest, pokud nastoupíte. Vnímal jste to?

Bylo to po té události na pražské vysokoškolské fakultě, tak nemělo smysl do toho ještě míchat tohle. Prostě jsem vynechal derby, nic se nestalo. Uvidíme, jak to bude za rok, ale nějak to neřeším. Jsem rád, že to vše teď utichlo, že se o mně nepíše a nemluví. Mám klid na sebe a na rodinu.

Podezřelý hokej v Ústí. Sázky, střet zájmů a obavy. Hrozí porušení zákona

Ono se to okolo vás strhlo proto, že jste šel trénovat do Ruska. Pro vás je ale tahle destinace specifická, že?

Mám manželku Rusku, navíc jsem tam hrál čtyři roky. Po skončení angažmá v Teplicích jsem chtěl trénovat. Jsem mladý kouč, potřebuju trénovat, nabírat zkušenosti. Tak jsem tam šel.

Překvapila vás odezva?

Doba není ideální, na druhou stranu si myslím, že to trošku přehání. Jsme snad největší demonstranti proti Rusku. A ve všem na světě, mi přijde.

Máme s Ruskem hodně špatné zkušenosti…

Jo jo, to je jasné… Ale kdo je nemá? Víc států je má. Ale my se do toho všeho teď nějak moc pleteme.

Kabáti točí s fanoušky a legendami Teplic klubovou hymnu. Známe její slova

Každopádně pro toho, kdo má takhle v rodině někoho z Ruska, to musí být těžké rozhodování.

Nikdo nechce žádnou válku. Nemá cenu se o tom moc bavit, protože bychom omílali, co jsme už omílali.

Velmi diskutovaný byl také váš konec v Teplicích. Vyhodnotil jste si angažmá na Stínadlech zpětně? Analyzoval jste si chyby? Mluví se například o tom, že jste málo komunikoval s hráči.

To je takový nesmysl…

Přijde vám to jako nesmysl?

Vždy se musí něco najít. Vedení musí obhájit, proč ke změně došlo. U Varadi je to teď také tak.

Orgie, znásilnění a vězení? Zasáhl i prezident. Příběh hokejistů Plzně má výročí

O něm vedení Pardubic řeklo, že byl na hráče zlý. To vy jste nebyl, ne?

To neeee!

Každopádně Teplice pod vašim nástupcem, panem Frťalou, zlepšily defenzivu, což se vám nedařilo. Často jste říkal, že máte hodně zraněných…

To měl trenér Frťala na podzim také. Ale my jsme rozdílní trenéři. On hraje klasického zanďoura.

A vy jste ten vyznavač španělského stylu, pěkný fotbal chcete hrát za každou cenu.

Když srovnám podzimy, tak je tam rozdíl jeden bod. Akorát za mě jsme dávali góly, i když jsme je často dostávali. Každý to vidí jinak. Jestli je tohle cesta, kterou chtějí Teplice jít… Že hrají na 0:0 a čekají na šanci. Já takový nejsem. My měli nejlepší hráče dopředu, byli tam šestigóloví, sedmigóloví hráči z útoku. Byly na ně nabídky odjinud. Teď Teplice budou prodávat obránce, protože slušně brání. Útočníka neprodají. Ale jak říkám, každý má rád něco jiného, třeba i vedení. Jestli jim tohle přinese výsledky a do budoucna je to nějaká cesta, kterou chtějí jít, tak OK.

StB na mě donášeli reprezentační trenéři, šokuje Václav Nedomanský ve své knize

Fanoušci ale kouče Frťalu a jeho pojetí hry vnímají pozitivně. Může to být i tím, že došlo ke změně klubové identity? A pan Frťala navíc působí jako srdcař.

Ano, ta změna identity byla hodně pozitivní, i mně se nové logo líbí. Jestli fanoušci chodí na to, že doma mužstvo dá za celý podzim čtyři góly, jestli se jim to líbí, tak OK. Je těžké porovnávat, každý jsme jiný.

Vy ale za své trenérské cesty neustoupíte, že? Toho „zanďoura" se od vás fanoušci nedočkají.

Všichni máme nějaké myšlenky, vize. Podívejte se, jak dopadly Budějovice. Všichni říkáme, že chceme, aby padaly góly, aby se na to dalo koukat. Ale pak, když se nevyhrává, tak je tlak na to, aby byly body. Buď chceme nějak hrát, nebo ne. Pak se všichni koukáme na Champions League, říkáme, jaký je tam krásný fotbal a divíme se. Jenže my změnu nechceme.

S Teplicemi jste se ale propadal a hrozila baráž. Sestup by pro klub mohl být osudový. Proto klub chtěl získávat za každou cenu body.

Tam je to jiná otázka. Tak deset hráčů má na ligu. Ten kádr je hrozně úzký. Když se čtyři hráči ze základu zraní, tak je to hrozně těžké.

Takže nic jiného ani hrát nejde, než se spoléhat na dobrou defenzivu, ne?

Já neříkám, že by se tak nemělo třeba dva zápasy hrát. ale musíte mít na to typy. Je pravda, že pokud nemají peníze na kvalitní hráče, tak jim nic jiného ani nezbývá.

Policista zachránil život holčičce. Parťáci z fotbalu tleskali i jeho kolegyni

Nezanevřel jste na Teplice?

Nezanevřel. Budu jim vždy fandit.

A kde vás uvidíme příště trénovat?

Uvidíme, co bude. Něco jsme řešil, něco nedopadlo. Nechám to osudu.

Chtěl byste trénovat v Česku, nebo spíš v zahraničí?

Moc nabídek nebude. Nebráním se jít zase někam ven. Je mi jedno, kde budu trénovat.

Myslíte si, že tady moc šanci nedostanete kvůli Rusku?

Řekl bych, že ano. Bylo by pro mě asi lepší jít ven, abych se tam ztratil.

Přečtěte si také: Jiří Jarošík po svém odchodu z Ruska prohlásil, že by v případě zajímavé nabídky šel do ze země válečného agresora znovu.