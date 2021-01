Pro Kučeru to byl teprve šestý zápas na lavičce „sklářů“, podobnou sprchu už ale zažil v Plzni, kde jeho svěřenci dostali dokonce sedmičku. „V Plzni jsem dostali 7 gólů, ale tohle jsem nečekal. Teď je i v týmu nějaká konkurence a já věřil, že dokážeme Jablonec potrápit víc. Hráčům do hlav nevidím, ale nevěřím, že by mělo přijít nějaké sebeuspokojení z toho, že jsme během prosince udělali 10 bodů,“ nechápal po pátečním nezdaru.

Co teplickému kouči nejvíc vadilo? „Bylo to odevzdaný, odfláknutý. Od prvního gólu jsme už působili takovým leklým dojmem. Štve mě, že se hráči nedokážou kousnout, postavit se jeden za druhýho, dohrát to třeba na 1:3, dát aspoň gól. Vždyť my si nevytvořili ani jednu šanci. Tento týden si to hráči na tréninku slíznou,“ hřímal na pozápasové tiskové konferenci.

To trenér Jablonce Petr Rada měl v hlasu jiný tón, i slova která řekla, byla daleko milejší. „Jsem spokojenej, odvedli jsme kvalitní a sebevědomý výkon. Po začátku jsme převzali iniciativu a vše asi rozhodla naše druhá branka. Hráči se uklidnili, začali dobře kombinovat. Využívali jsme krajních prostorů a třetí branka do poločasu nás uklidnila. Hráče musím za přístup i za výkon pochválit.“



Radim Kučera poslal do hry od začátku tři zimní posily, všechny hrály ve čtyřčlenné obraně. „V generálce proti Žižkovu to vypadalo docela dobře, ale Viktorka nás moc neprověřila. Teď to bylo špatné,“ souhlasil trenér Teplic s většinovým názorem.

Vysokou porážku ale nehází jen na obranu, problémy prý začínaly vinou špatně hrající zálohy. „Kdyby Žitný, Černý či Mareček hráli dopředu místo dozadu, tak ty nebezpečný situace vůbec nenastanou. Možná bychom míč ztratili až někde na útočné polovině, dál od vlastní brány.“



„Žlutomodrým“ rovněž chyběli Fortelný s Juklem, kteří na podzim dali středové řadě dynamiku. „Oni jsou úplně jiný typy než Kučera s Marečkem. Přímočarost je v tom, že to bolí. My hráli naopak profesorský fotbal, bylo v něm hodně alibismu,“ zlobil se Kučera. „Na podzim jsme působili daleko lepším dojmem. Budeme si to vyhodnocovat,“ dodal.