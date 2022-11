Začínal jako útočník, trenér Jiří Plíšek ho ale na Stínadlech viděl v zadních řadách teplické sestavy. „Měl se mnou plány jinde než útoku," usmívá se Vondrášek. „Možná to bylo tím, že jsem byl spíš ten typ útočníka, který góly připravuje pro jiné. Branek jsem tolik nedával, útočník se hodnotí podle gólů. Tak mě pan Plíšek dal dozadu; na krajního beka či záložníka, střídal jsem to. Tenkrát se to lámalo, obránci byli už více ofenzivnější."

V neděli (výkop v 15 hodin) dorazí na Stínadla olomoucká Sigma, Teplice proti ní chtějí přerušit sérii tří porážek v řadě. „Jsme odhodlaní výsledkové nezdary napravit!" burcuje Vondrášek bojovně. Všichni víme, že tři zápasy nám výsledkově nevyšly. Herně jsme ale vyloženě nepropadli ani v jednom zápase. Měli jsme trošku smolíčka, protože jsme naše šance nedávali a naopak dostávali hloupé góly. Věřím, že když budeme pracovat tak, jak pracujeme doteď, na tréninku nikdo nic nevypustí, každý jezdí, tak se výsledky dostaví. Chceme to bojovností zvrátit. Tabulka je vyrovnaná, výhra nás zase může dostat jinam. Žádná panika v týmu není, ale víme, že body jsou potřeba, abychom nebyli dole."

Že by snad kouči, pod nímž Tepličtí vybojovali na jaře 2009 Český pohár, malý velký teplický fotbalista změnu postu vyčítal? „To vůbec ne. Já jsem na svoji kariéru pyšný, vážím si jí. Bůh ví, jak by to dopadlo, kdybych zůstal útočníkem. Třeba bych se neprosadil, paběrkoval po hostováních," přemýšlí prostovlasý bojovník, který si udržuje konstantní výkonnost.

Službám žluto-modrého klubu je odchovanec Baníku Sokolov věrný od svých šestnácti let, fanoušky je vnímaný jako srdcař a legenda. Když ale slyší slovo legenda, ošívá se. „Možná, že až skončím, tak to slovo pro mě bude mít víc váhu. Ale to, že jsem u fanoušků oblíbený, je pochopitelně příjemné. Možná je to tím, že jsem tu celou kariéru, že jsem nikdy neměl tendenci odcházet. Jsem zkrátka spjatý s klubem."

Přesto Vondrášek v minulosti mohl ze Stínadel přestoupit jinam. Spekulovalo se o zájmu Sparty… „Přes manažera jsme kdysi řešili nabídku Viktorky Plzeň. A za pana Hrdličky prý měly zájem nějaké týmy z Holandska a Francie. To si mě jednou pozval do kanceláře a řekl mi, ať makám, že se na mě mančafty z těchto zemí přijedou podívat. Na ten den asi nikdy nezapomenu. Úplně jsem se na židli rozklepal," vrací se Vondrášek o pěkných pár let zpátky.

Myšlenky na zahraniční angažmá ale ukončila zlomenina lícní kosti. „Stalo se mi to hned potom ve Zlíně. Musel jsem na operaci a bylo po všem. Ale třeba to jen byla nějaká strategie pana Hrdličky, třeba mě tou zmínkou o možnosti angažmá v zahraničí chtěl nakopnout."

Ani poté se teplickému bekovi zranění nevyhýbala, hlavně těch svalových bylo hned několik. Poslední dobou je ale fit a patří k základním stavebním kamenům sestavy Severočechů. Cítí s přibývajícím věkem, že jeho tělo reaguje na zátěž jinak? „Dělám maximum pro to, abych se cítil dobře. Co se týče regenerace, tak vím, co mi vyhovuje. Ale nikdy jsem nebyl váleček na masérském stole, naopak to moc nevyhledávám. Dám si rád sauničku, studenou vodu, důležitý je i spánek. A také psychická pohoda, kterou díky mé rodině mám dosyta."